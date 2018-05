Io sono qui, Michelle Grillo presenta il suo libro mercoledì 9 ad Eboli Legge.

Ancora un appuntamento in uno scenario insolito, nel calendario di “Eboli Legge”, il progetto di promozione della lettura messo in campo dall’amministrazione comunale che prosegue nel solco della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura.

Mercoledì 9 maggio alle ore 18.30 sarà, infatti, il giardino narrante “Fuoco, Aria, Acqua e Terra” di via Sant’Angelo, nel cuore del centro storico della città, ad ospitare la presentazione del libro “Io sono qui”, della scrittrice e giornalista Michelle Grillo.

Situato a pochi passi da piazza Porta Dogana, sulla terrazza dell’ Osteria “Gattapone”, il giardino narrante, in cui l’incontro tra natura e poesia racconta la città di Eboli, è uno dei luoghi inusuali individuati nell’ambito di “Eboli Legge”, per promuovere la lettura, quale pratica diffusa sull’intero territorio cittadino, a partire dagli spazi di fruizione di essa. Questo nell’intento di proseguire in quel “viaggio dentro, fuori e sopra le righe dei libri” che è “Eboli Legge” e che, dallo scorso febbraio, ha portato i libri, gli autori e soprattutto i lettori, oltre che in biblioteca, anche nei luoghi dove quotidianamente si svolge la vita della comunità, come il supermercato, la palestra, il ristorante ed altri.

Edito da Alessandro Polidoro Editore, “Io sono qui” è il romanzo d’esordio di Michelle Grillo. Al centro della narrazione, che si ambienta tra l’Italia e Parigi, l’intreccio di più vite, alla doppia scoperta di una madre perduta e di una figlia che ancora non si conosce. Un romanzo che fa del suo stile breve e diretto, impreziosito da un linguaggio fluido e coinvolgente, uno dei suoi punti di forza.

Nel corso della presentazione, introdotta da Maria Vita Della Monica, coordinatrice del progetto “Eboli Legge”, sarà la giornalista Alessandra De Vita a condurre il dialogo con l’autrice, seguendo un itinerario sonoro, composto da tracce musicali che fanno da colonna sonora al libro. Previsti, inoltre, gli interventi dell’assessore all’Istruzione, Angela Lamonica e del sindaco di Eboli, Massimo Cariello. Seguirà una degustazione curata da Osteria “Gattapone”, con i vini dell’azienda vinicola “Rossella Cicalese”

Tutte le informazioni relative al progetto Eboli Legge al programma degli appuntamenti de Il Maggio dei Libri su:

https://www.facebook.com/ebolilegge/

www.comune.eboli.sa.it