In Viaggio per Eroma, presentazione del libro di Anna Rago e Annalisa Alfarano giovedì 29 a La Feltrinelli.

In Viaggio per Eroma è il titolo del romanzo di Anna Rago e Annalisa Alfarano, edito dal Gruppo Albatros Il Filo, Roma, che verrà presentato giovedì 29 novembre, presso LaFeltrinelli Libri e Musica, in corso Vittorio Emanuele 230 di Salerno, alle ore 18.

L’evento sarà coordinato da Gilda Ricci. Le letture saranno a cura di Anna Nisivoccia.

Interverranno Roberto Lombardi: “Viaggiare per tornare indietro”

Giovanna Storti “Una magica casualità”

Stefania Grisi “Come dentro così fuori: l’autoguarigione”

Gabriella Faiella “La Scienza del Respiro alla scoperta della Felicità

attraverso l’Arte del Ridere”

Saranno presenti le autrici.

Nel corso della presentazione verrà proiettato il booktrailer di In Viaggio per Eroma, realizzato dal Gruppo Albatros Il Filo.

Anna Rago vive a Salerno. Laureata in Sociologia, specializzata in Sociologia sanitaria e in Counselling relazionale, lavora nel S.S.N. come sociologa. Ha svolto attività di docenza in Sociologia Generale e Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi. La sua passione per la scrittura è culminata in romanzi, racconti e poesie: Un canto di speranza (Lettere Italiane Alfredo Guida), Spicchi di vita (Libroitaliano World), Elisir (Gabrieli Editore).

Annalisa Alfarano vive a Milano. Ha conseguito la laurea in Comunicazione scritta e ipertestuale, la specializzazione in Giornalismo e cultura editoriale, presso l’Università di Parma. Ha lavorato nell’ambito della comunicazione e dell’amministrazione in diverse Aziende. Attualmente lavora in ambito europeo. Ha curato la redazione di articoli per riviste on line. Ha approfondito diversi temi inerenti l’alimentazione, la salute, la gravidanza, la nascita. È felice neomamma di due bambini.