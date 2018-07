Il sogno di Angelo, il libro illustrato sul sindaco pescatore di Pollica.

Sarà presentato giovedì 12 luglio, alle ore 18.30, presso la libreria Feltrinelli di Corso Vittorio Emanuele, a Salerno, il graphic novel “Il sogno di Angelo”, progetto editoriale nato tre anni fa, frutto di un’emozione, di un’urgenza di raccontare la storia di Angelo Vassallo, ricordato da tutti come il sindaco pescatore: raccogliendo impressioni, ascoltando storie, visitando luoghi, lasciando fluire colori e parole nel lavoro collettivo di Giuseppe Boy, Licio Esposito, Marta Dal Prato, Paola Vacca e Peppe Ruggiero.

“Il Sogno di Angelo”, appena pubblicato da Areablu Edizioni, è un libro illustrato e di poche parole: arricchito da una preziosa prefazione di Don Luigi Ciotti, un’introduzione di Michele Buonomo, un racconto poetico di Giuseppe Boy e degli inserti di Peppe Ruggiero, raccoglie alcuni aneddoti dei figli Giusy e Antonio, e il contributo di alcuni amici, Enzo Amendola, Dario Barbirotti, Eugenio Lombardi. Il libro è un percorso liberamente immaginato di un Angelo bambino, identificabile con qualsiasi altro bambino con quei sogni, quelle speranze, quell’idea di bellezza rivendicata che dovrebbe costituire l’eredità da preservare per le generazioni a venire.

Con gli autori Licio Esposito e Peppe Ruggiero, saranno presenti giovedì alla Feltrinelli Antonio Vassallo, figlio del sindaco pescatore, Antonio Manzo, direttore de La Città di Salerno, Michele Buonomo, segreteria nazionale Legambiente, Eugenio Lombardi e Dario Barbirotti.

“Angelo era una persona a cui non si poteva fare a meno di volere bene – scrive Don Luigi Ciotti nella prefazione – perché il bene degli altri era la prima delle sue preoccupazioni. Non si accontentava di essere rispettoso delle leggi, attento a non fare nulla che potesse nuocere al prossimo e all’interesse collettivo. Angelo faceva questo, ma faceva anche altro: allargava l’orizzonte dei diritti e delle opportunità. Coltivava, oltre che il senso della legalità, quello della giustizia. Non era solo una persona perbene, era anche una persona giusta.”