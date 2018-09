Il Senatore Gianni Pittella presenta il suo libro giovedì 6 a Campagna.

Giovedì 6 settembre, ore 18.00, sala conferenze “Gelsomino D’Ambrosio”, palazzo municipale, Campagna, Ornella Trotta intervista il senatore Gianni Pittella.

Incontro letterario e dialogo con l’autore, evento organizzato dalla rivista “I Fatti”. Il direttore Ornella Trotta intervisterà il senatore Gianni Pittella. L’appuntamento con il politico lucano, già vice presidente del Parlamento Europeo e capogruppo dei Socialisti e Democratici, si terrà giovedì 6 settembre, alle ore 18.00, nella sala conferenze “Gelsomino D’Ambrosio”, palazzo municipale.

Punto centrale dell’evento la presentazione del nuovo libro del Senatore Gianni Pittella dal titolo “Il più bello dei mari è quello che non navigammo, per una politica autentica e appassionata” (Rubettino editore). La militanza politica di Gianni Pittella inizia nel 1979 tra i banchi del Consiglio Comunale di Lauria, continua prima in Consiglio Regionale, Parlamento Europeo poi. Indiscusso leader politico europeo il senatore Gianni Pittella è una firma di punta della rivista “I Fatti” diretta da Ornella Trotta.

Una vita passata a lottare per gli ideali socialisti, per il Sud e per i Sud del Mondo. Nel libro il senatore Gianni Pittella ripercorre i passaggi più significativi della sua vita politica e lancia la Fondazione Attua, un nuovo strumento di azionariato popolare complementare alla sua attività politica, per rafforzare i territori e per fare da catalizzatore per le tante e belle idee che animano le nostre comunità.