Si terrà venerdì 26 ottobre alle ore 18 30 presso i locali dell’associazione culturale “Il Libro Analogo” in via Pio XI 86/88 la presentazione del libro “Il mare d’Italia. Piccolo elogio di un popolo di navigatori e avventurieri” organizzata dal Circolo Proudhon Salerno.

All’evento prenderanno parte: l’autore Guido Santulli, lo storico navale Alessandro Mazzetti e il consigliere nazionale dell’Associazione Nazionale del Fante Francesco De Cesare.

“Con l’appuntamento di dopodomani- afferma il responsabile del circolo letterario Luca Lezzi- prendono il via le iniziative autunnali della nostra associazione che ci vedranno impegnati, nei prossimi mesi, in incontri su figure intellettuali di primo piano come quelle di Emil Cioran e Berto Ricci.”

“Il libro di Guido- prosegue Lezzi- ci permetterà di affrontare il passato, legato allo storico rapporto tra l’elemento marino e il nostro territorio basti pensare all’importanza avuta dalla Repubblica marinara di Amalfi, il presente, legato all’invasione migratoria della quale sono vittime il nostro porto e la nostra città e il futuro per tutto quello che in ambito economico, commerciale e lavorativo potrebbe rappresentare questo legame indissolubile di identità marinara”.

“Nel corso della discussione non mancheranno- conclude Lezzi- cenni ad usi, costumi e tradizioni ereditati nel corso dei secoli e di cui proprio il libro, edito dalla casa editrice Passaggio al bosco, è ampiamente ricco”.