Gli Occhi Lucidi, Maurizio Schettino presenta il suo libro alla Congrega Letteraria di Vietri venerdì 6. Vietri

Continua il tour di presentazioni del romanzo di Maurizio Schettino, “Gli Occhi Lucidi”, reduce da un soddisfacente riscontro in termini di vendite e consenso da parte dei lettori partecipi anche degli scorsi incontri di promozione del romanzo, il quale incentra l’attenzione sul mondo giovanile odierno e sulle problematiche che coinvolgono le nuove generazioni.

Temi quali il precariato generazionale e l’abuso di alcool al centro della vicenda del protagonista, Marco, all’interno di una storia che potrebbe essere quella di chiunque, in cui vi sono tutti gli elementi di una quotidianità spesso difficile da affrontare, divisa tra un lavoro malpagato, le ossessioni di una famiglia e l’amore che sembra essere l’unica via d’uscita.

Venerdì 6 aprile, alle ore 18,00, l’autore, Maurizio Schettino, presenterà la sua prima opera editoriale a Vietri sul Mare (Sa), all’interno della rassegna de “La Congrega Letteraria” che, dopo una pausa di due settimane, riprende il ciclo di presentazioni culturali.

L’incontro, che si terrà presso la sede dell’Associazione “Fabrica”, in Vicolo Passariello,9 sarà coordinato dal giornalista Aniello Palumbo e vedrà la presenza della Direttrice responsabile del mensile “Nuovo Nocera”, Pina Pisacane, il presidente di CNA Salerno, Lucio Ronca e Agostino Marotta, editore del giornale “La Gazzetta di Salerno”. Durante l’incontro, come da consuetudine, saranno serviti tè e pasticcini in tazze di ceramica vietrese, realizzate da Daniela Scalese ed Elisa D’Arienzo. L’ iniziativa gode del patrocinio del patrocinio del Comune di Vietri sul Mare, della Provincia di Salerno e della Regione Campania.

Partner dell’iniziativa: Associazione Fabrica, CEO Associazione Culturale, Circolo della Stampa e Stampa Estera Costa D’Amalfi, Servizio Informagiovani InforVietri,, BiblioRete BiblioGiovani, Associazione Culturale La Congrega Letteraria, Forum dei Giovani di Vietri sul Mare. Essenziali anche la “rete” delle collaborazioni con la Pro Loco di Vietri sul Mare, il Centro InformaGiovani 52° Distretto Cava-Vietri, la ConfCommercio di Vietri sul Mare e l’Associazione Ristoratori Vietresi.