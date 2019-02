Foiba Rossa, presentazione del libro di Emanuele Merlino venerdì 15 a Il Libro Analogico a cura del Circolo Proudhon.

Si terrà venerdì 15 febbraio alle ore 18 30 presso il centro bibliografico “Il Libro Analogo” in via Pio XI 86/88 la presentazione del fumetto “Foiba Rossa. Norma Cossetto, storia di un’italiana” organizzata dal Circolo Proudhon Salerno.

All’evento, moderato da Margherita Villa Del Priore, prenderanno parte Ermanno Mandarino del Comitato 10 febbraio e l’autore del volume Emanuele Merlino.

“Il libro pubblicato dalle edizioni Ferrogallico- afferma il responsabile del circolo di lettori salernitani Luca Lezzi- ci consentirà di affrontare in maniera inedita la più grande tragedia che una fetta della popolazione civile italiana abbia mai affrontato. Concentrandoci sulla storia di una delle vittime, quale fu Norma Cossetto, avremo modo di ripercorrere quella spirale di odio politico di matrice comunista e etnico, profondamente radicato nei Balcani, che causò l’olocausto delle Foibe.”

“All’iniziale tragedia- prosegue Lezzi- delle barbare uccisioni presso le cavità carsiche di zone storicamente italiane, dall’antica Roma passando per la Repubblica di Venezia fino all’unità nazionale, si aggiunsero l’esodo forzato di 350 000 nostri connazionali, le bugie, le offese e il silenzio per oltre cinquant’anni sull’intera vicenda.”

“Ancora oggi– conclude Lezzi- per mere questione politiche e in nome di un insensato antifascismo alcune persone negano quella tragedia, il nostro intento sarà, invece, quello di far luce affinché tutti ne conoscano la vera entità.”