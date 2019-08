Festival della Dieta Mediterranea a Pioppi di Pollica, dopo l’enogastronomia spazio alla letteratura ed alla musica.

Dopo un mese ricco di eventi, il Festival della Dieta Mediterranea prosegue con gli appuntamenti letterari che vedranno protagonisti Maurizio De Giovanni e Diego De Silva. Giovedì 22 agosto, dalle ore 21, presso il giardino del Palazzo Vinciprova di Pioppi, Maurizio De Giovanni presenterà, attraverso un reading con accompagnamento musicale, l’ultimo episodio della saga “Il commissario Ricciardi, Il Pianto dell’Alba, romanzo uscito nelle librerie lo scorso giugno che ha già riscosso un grande successo. uscito nelle librerie lo scorso giugno che ha già riscosso un forte successo.

Venerdì, dalle ore 21, lo scrittore napoletano Diego De Silva, autore di numerosi romanzi, si esibirà in un reading musicale accompagnato dai musicisti jazz Stefano Giuliano e Aldo Vigorito: musica e letteratura si fondono in quello che è noto al pubblico come “Trio Malinconico”.

Domenica 25 agosto, alle ore 6, sulla spiaggia situata di fronte al Museo della Dieta Mediterranea, si chiuderà la rassegna dei concerti all’alba con la partecipazione della musicista di Torino, Cecilia Lasagno, che per l’occasione suonerà l’arpa. Il Festival della Dieta Mediterranea proseguirà sino all’8 settembre –