Europa, identità e sovranismo, venerdì 22 al Circolo Proudhon.

Si terrà venerdì pomeriggio alle ore 18 30 presso la sala conferenze del complesso Ave Gratia Plena in via dei canali il convegno “L’Europa e le identità” organizzato dalle associazioni culturali Circolo Proudhon Salerno e Il Libro Analogo. Nel corso dell’evento verrà presentato il libro “Europa sovranista. Da Salvini alla Meloni, da Orbán alla Le Pen” edito da Giubilei-Regnani.

Alla conferenza, moderata dal responsabile del circolo di lettori salernitani Luca Lezzi, prenderanno parte: Sante Carini, fondatore del centro bibliografico “Il Libro Analogo”, Alessandro Mazzetti, storico e geopolitico, Francesco Giubilei, autore del libro, e l’europarlamentare Andrea Caroppo.

“L’evoluzione del populismo in sovranismo- afferma Sante Carini- rappresenterà la principale argomentazione del nostro incontro al fine di comprendere se quello che è nato a tutti gli effetti come un movimento di protesta e critica nei confronti della classe dirigente politica possa, oggi, porsi come alternativa credibile di governo”.

“Le elezioni per il rinnovo dei seggi dell’Europarlamento- sostiene Luca Lezzi- ha generato un ribaltamento del consenso politico in termini geografici e interclassisti dando voce ai sostenitori di un’Europa diversa da quella delle banche e dei trattati sovranazionali imposti senza il consenso dei cittadini. Per questo motivo abbiamo riunito attorno ad uno stesso tavolo un accademico, un giovane autore e un parlamentare con l’obiettivo di indagare nel profondo sui mutamenti in atto nella nostra società”.