Casa per casa, strada per strada, Pierpaolo Farina presenta il suo libro allo Spazio Pueblo di Cava.

La prima edizione del libro “Casa per casa, strada per strada” risale al 2013 e da allora si sono susseguite varie ristampe con un grande successo di pubblico culminato nel 2019 con il primato di uno dei libri di politica più venduti su Amazon, IBS e Feltrinelli, la qual cosa ci porta a riflettere su quanto sia urgente e profondo il desiderio di ritornare ad una politica di reale onestà intellettuale. Ricordiamo a questo proposito le parole di Enrico Berlinguer: ”Noi siamo convinti che anche questo intricato mondo di oggi può essere conosciuto, interpretato, trasformato e messo al servizio dell’uomo, del suo benessere, della sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita”.

Una grande occasione per la nostra città di conoscere un giovane intellettuale di sinistra, Pierpaolo Farina, nato a Milano ma da famiglia di origine campana, diventato da giovanissimo fondatore del primo sito web su Enrico Berlinguer (www.enricoberlinguer.it) che oggi conta una web-community di oltre 500.000 personE, laureato in Scienze Sociali con una tesi su mafia e capitalismo, e tra i fondatori del blog Qualcosa di Sinistra, nonché ideatore e fondatore nel 2012 di WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle mafie da cui poi è nata anche l’App MafiaMaps, sotto l’egida del Sociologo da sempre impegnato nella lotta alla mafia Prof. Nando Dalla Chiesa.

I contenuti sono tanti e di straordinaria portata politica e sociale come tante e divergenti possono essere le posizioni rispetto alla nostra storia politica, e pertanto ci auguriamo che ciò possa dar vita ad un dibattito realmente costruttivo di confronto.

Durante la serata sarà possibile acquistare una copia del libro.