“Amore & Poesia”, la nuova raccolta di Giuseppe Leonardi

Amore & Poesia è il titolo di una nuova raccolta di Giuseppe Leonardi: un titolo tanto semplice quanto significativo oltre che importante per aiutarci a comprendere e penetrare l’universo poetico di questo autore e i testi che compongono la silloge che andiamo ad introdurre.

Ma, lasciando momentaneamente e opportunamente da parte qualsiasi disquisizione sull’Amore, ciò che più spontaneamente ci viene da chiederci è: che cos’è la Poesia? Cosa si intende per essa?

A questa annosa domanda non esiste ancora – per lo meno non dal punto di vista emozionale – una risposta che possa considerarsi universalmente accettata ed esaustiva, concreta e valida per tutti, proprio perché la Poesia può tutto… tranne che spiegare se stessa.

Giuseppe Leonardi è nato il 18 marzo del 1961 a Messina, città nella quale ha concluso la sua vita scolastica conseguendo il Diploma di Perito Edile presso l’Istituto Verona-Trento.

È autore delle raccolte poetiche “Pensieri in Poesia”, “Io… in Poesia”, “Del mio poetar… vivo” e “Io e Tu… mia Poesia”.

Con la sua vocazione per la rima baciata ama tradurre in versi i sentimenti e le emozioni della vita odierna.

