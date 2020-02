Il tempo che resta, Michelle Grillo presenta il suo libro venerdì 28 a La Feltrinelli.

28 febbraio ore 18:30 Feltrinelli Salerno (Corso Vittorio Emanuele, 230)

Presentazione di Il tempo che resta di Michelle Grillo

Con l’autrice dialogheranno Alfonso Amendola e Barbara Cangiano

Letture di Brunella Caputo

Soprattutto qui dentro, che di pietà ce n’è ben poca, ho imparato una cosa importante: che non si cade mai definitivamente in basso e che il fondo non esiste affatto. Anna è una giovane donna che si trova bloccata fuori dal mondo per motivi che non conosce e di cui sembra non curarsi, costretta a vivere entro le mura di un istituto – tra le diagnosi dei medici, le compagne di stanza – e il senso d’inadeguatezza che fin dall’infanzia avvolge la sua esistenza. Cresciuta in una famiglia a cui non sente di appartenere e segnata dai sensi di colpa verso il fratello Michele, mai realmente amato, Anna vive il tempo che le resta come fosse lo spazio utile per provare a ridefinire il suo essere, il suo posto nel mondo, che oscilla tra la possibilità di riscrivere la propria storia o il soccombere a essa.

Nella narrazione emergono episodi dolorosi e poco chiari, ricordi mai elaborati, che sono come sabbia raggrumata che ostruisce il passaggio.

Anna trascina il lettore in un abisso di sensazioni e memorie spiacevoli, lasciando però tutti, persino sé stessa, un passo indietro rispetto alle vicende reali.

Soltanto sul finale, il non detto lascerà il posto a una verità di cui nemmeno Anna è mai stata realmente consapevole.

Il 27 febbraio, a due anni da Io sono qui, Michelle Grillo torna a raccontare di vite lacerate ma mai interrotte, con una scrittura diretta in grado di tracciare in pochi tratti anche le psicologie più controverse.

L’autore

MICHELLE GRILLO è nata a Nizza, in Francia, nel 1981. Laureata in Scienze della Comunicazione, ha lavorato come giornalista pubblicista per il quotidiano La Città del gruppo editoriale Repubblica-l’Espresso, ed è stata interprete di francese e libraia.

Fino al 2019 ha curato la direzione artistica del Freadom Book.

La collana

Perkins è la collana di narrativa italiana della Alessandro Polidoro Editore. I narratori

contemporanei vivono in questo progetto per raccontare il nostro tempo.

Scheda tecnica

Titolo: Il tempo che resta

Autore: Michelle Grillo

Editore: Alessandro Polidoro Editore

Collana: Perkins

Formato 12×19

Pagine: 148

Prezzo: 12,00 euro

Uscita: 27 febbraio 2020

ISBN: 978 88 85 737 334