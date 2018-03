Wi-Fi gratuito, Comune di Sala Consilina chiede accesso a programma di fondi europei WiFi4EU.

Il Comune di Sala Consilina si candida al finanziamento attivato dalla Comunità Europea per installare il WI-FI gratuito nei piccoli Comuni. Il programma “WiFi4EU” offre a piccoli Comuni 1000 buoni per un valore di 15mila euro per installare punti di accesso WI-FI in spazi pubblici. Il Bando prevede una prima fase di “registrazione” da parte dei Comuni interessati, avviata lo scorso 20 marzo, ed alla quale il Comune di Sala Consilina ha immediatamente aderito.

“I nostri tecnici comunali erano al lavoro su questo progetto da più di un mese –conferma il consigliere con delega all’Innovazione Tecnologica Elena Gallo– perché avevamo avuto sentore che l’Unione Europea avrebbe dato a breve questa opportunità. Anche se le registrazioni sono partite il 20 marzo, ed il bando è stato pubblicizzato solo da pochi giorni, i nostri tecnici nelle scorse settimane avevano già provveduto a delineare il progetto e ad elaborarne la parte «burocratica», in modo da farci trovare pronti al momento opportuno”.

L’Innovazione Tecnologica è un settore ritenuto nevralgico dall’amministrazione comunale salese, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, che aveva già da tempo nel mirino un servizio di WI-FI gratuito da mettere a disposizione dei cittadini. “Abbiamo monitorato il settore attentamente –spiega Elena Gallo- per individuare ogni opportunità. Il problema è ovviamente quello dei costi, non tanto per l’acquisto e l’installazione delle apparecchiature WI-FI (i punti di accesso senza fili), ma piuttosto per le infrastrutture necessarie per fornire l’Ente di un valido strumento di Log Management, che consenta l’autenticazione degli utenti e la registrazione degli accessi. Tutto ciò, ovviamente, per motivi legati alla sicurezza”. Il finanziamento di 15mila euro messo a disposizione dalla Comunità Europea consentirebbe l’attivazione del servizio.

Dopo aver effettuato la fase di registrazione, il Comune di Sala Consilina attende ora l’apertura vera e propria del Bando, prevista a metà maggio 2018. I Comuni registrati, con in prima fila Sala Consilina, potranno a quel punto presentare la domanda per il primo lotto di 1000 buoni WiFi4EU. Nei prossimi due anni saranno pubblicati dall’Unione Europea altri quattro inviti WiFi4EU.