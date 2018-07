Weekend ricchissimo di appuntamenti a Castiglione.

Si chiude con un doppio, ricco appuntamento la prima parte del fitto cartellone di eventi organizzati dalla Pro Loco di Castiglione del Genovesi con il supporto dell’amministrazione comunale.

Sabato 14 luglio ore 19.30, alle luci del tramonto, la Piazza Giovanni Paolo II sarà suggestivo fondale di un’esibizione diretta da Lella Lembo che evocherà i balli storici dell’800 a cura della Società di Danza “Il Contrapasso”, nata dal desiderio di un gruppo di docenti e studenti salernitani di impegnarsi nel campo dell’arte e cultura medioevale e rinascimentale, per diffondere l’amore per la storia e le tradizioni del nostro Paese, comunicandole in maniera accattivante e coinvolgente. “Maestra di cerimonie” sarà con la sua presentazione Maria Plaitano.

Domenica 15 luglio animeranno il centro gli originali mercatini a cura di Angels Creation e auto d’epoca del Club A.M.E.P.A. che al termine di un tour nei Picentini arriveranno nel pomeriggio a Castiglione. Per il ciclo Libri in Piazza alle ore 11:00 incontreremo Marco De Simone, autore del libro Memorie dal sottoscala. Fantozzi ti amo, un interessante testo che attraverso una lettura critica del personaggio cinematografico e l’interpretazione sociologica delle tematiche fantozziane, analizza le diverse sfaccettature del popolo italiano, incarnate proprio dal mitico Fantozzi e dai personaggi del suo universo narrativo. Alle ore 19.00 tutti i bambini (e non solo) sono invitati a conoscere il fantastico Pesce Luxio, protagonista del pluripremiato libro Il mare non è acqua di Lucia Quaranta con progetto grafico di Vincenzo Vernieri. L’autrice “racconterà” in maniera simpatica e dinamica il suo libro ma soprattutto ci farà conoscere una maniera completamente nuova di approcciarsi ai nostri luoghi e alla nostra storia, divertendosi e meravigliandosi. Proseguirà la serata alle ore 20.30 “Re-Dress” a cura di MutaMenti: una divertente sfilata di simpatiche ed eleganti creazioni originali realizzati con abiti vintage e con materiali riciclati , per lanciare un messaggio di sensibilizzazione verso un consumo sostenibile. Ospiti speciali della serata saranno Enza Ganà, il gruppo musicale Occhiali di Filini e il Gruppo Oratorio Parrocchiale Montecorvino Rovella Giuseppe di Benedetto

Per tutte le info consultate il sito www.prolococastiglionese.it o la pagina Facebook della Pro Loco! Vi aspettiamo…naturalmente a Castiglione!