Vietri in scena, ultimi 2 appuntamenti.

Alla Villa Comunale di Vietri sul Mare ultimi due appuntamenti della rassegna “Vietri in Scena”, realizzata in collaborazione con il Conservatorio di musica “G. Martucci” di Salerno e diretta dal Maestro Luigi Avallone, La manifestazione fa parte di un progetto annuale, “Vietri Cultura”, che gode del finanziamento Poc 2014-2020 linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”.

Martedì 6 agosto, alle ore 21,00, lo straordinario Recital pianistico di Marina Pellegrino: nata a Salerno nel 1991, si è avvicinata allo studio del pianoforte all’età di 11 anni sotto la guida della mamma, la professoressa Nella Pinto. Diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino sotto la guida del Maestro Francesco Nicolosi, si è laureata presso lo stesso Conservatorio in Discipline Musicali con specializzazione in pianoforte e musica da camera conseguendo 110 lode e menzione ad honorem. Si è esibita nell’ambito di prestigiosi festival, istituzioni concertistiche italiane e importanti teatri nazionali ed internazionali, sia nel ruolo di solista che di camerista: XII edizione del Premio Fanzago (Napoli), Villa Pennisi in Musica (Acireale), Amici della Musica (Firenze), Auditorium Parco della Musica (Roma), Fondazione W. Walton (Ischia), Musei Vaticani (Roma), Auditorium Oscar Niemeyer (Ravello) “Chamber Music Festival” (Mantova), “Yilan Performing Arts Center” (Taiwan), Bosendorfer-Saal (Salisburgo), 60° Festival dei Due Mondi (Spoleto), Sala Eutherpe de Leon (Spagna). Dal 2015 fa parte del Quartetto Felix, gruppo da camera formatosi presso l’Accademia di Santa Cecilia in Roma. Nel 2016 ha vinto l’Honorable Mention nell’ambito dell’International Competition of Romantic Music – American Protègé di New York City, esibendosi nella Weill Hall della Carnegie Hall di New York. Nel 2018, ha vinto il Diploma d’Onore al Concorso Pianistico Internazionale “Nuova Coppa Pianisti Osimo 2018”, membro della prestigiosa Fondazione Alink-Argerich e il “Most Talented Female Special Award “Laura Scaratti”, nell’ambito della finale solistica del Concorso Pianistico Internazionale “Verona International Piano Competition 2018”, organizzato dall’Associazione Musicale Liszt 2011, membro della prestigiosa Fondazione Alink-Argerich. Nel 2019 il Quartetto Felix si è aggiudicato il prestigioso Premio Sinopoli dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, borsa di studio istituita dalla Presidenza della Repubblica. Il Quartetto Felix, primo gruppo da camera a ricevere tale riconoscimento, è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la Cerimonia Ufficiale presso il Palazzo del Quirinale, dello scorso giugno.

Programma: R. Schumann Drei Romanzen op.28 (Sehr Markirt-Einfach- Sehr Markirt; L.V. Beethoven Sonata n.31 op.110 (Moderato cantabile molto espressivo- Molto Allegro – Adagio ma non troppo – Fuga: Allegro ma non troppo); J. Brahms Haendel Variations and Fugue op. 24.

L’ultimo appuntamento della rassegna “Vietri in Scena” si terrà giovedì 8 agosto, sempre alle ore 21,00, con il concerto dell’Orchestra di flauti “Armonie InVento”, organizzato in collaborazione con Accademia Musicale Gustav Mahler e il Conservatorio di musica “G. Martucci” di Salerno . Tutti i concerti sono ad ingresso libero.