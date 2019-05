Vandali al Parco Eco Archeologico di Pontecagnano, danni per 10.000€.

“I fatti di questa notte, che hanno provocato danni economici di rilievo al Parco Eco Archeologico di Pontecagnano Faiano, coinvolgono non solo i gestori dell’area, gli amici di Legambiente, a cui esprimo tutta la solidarietà e la mia vicinanza, ma la comunità tutta, che vede così leso il proprio diritto a vivere in un contesto sano, accogliente ed a misura di famiglie. Il Parco di Via Stadio è il fiore all’occhiello della nostra città: un luogo amabile, pacifico, ricco di storia, cultura e verde. Come Primo Cittadino non lascerò che venga abbandonato o reso oggetto di simili azioni rese da teppistelli di turno, perciò faccio appello alle Forze dell’Ordine, da sempre a noi vicine specie in momenti come questo, ed alla popolazione stessa, affinchè facciano scud, ciascuno per le proprie competenze, intorno a questa struttura che dobbiamo continuare a difendere ed a vivere”.

Sono queste le parole con cui il Sindaco Giuseppe Lanzara ha commentato il gravissimo episodio di vandalismo perpetrato la scorsa notte da ignoti ai danni del Parco Eco Archeologico di Pontecagnano Faiano.

Stando alle prime ricostruzioni, sono stati divelti la recinzione dello scavo (effettuata grazie ai fondi di un Progetto Ministeriale) e tutti i gazebo presenti nell’area. I danni provocati corrisponderebbero a circa 10.000,00 euro.