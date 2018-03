Ufficio Europa Teggiano: Progettazione & Sviluppo.

Cresce l’attività dell’Ufficio Europa Teggiano sempre più teso all’acquisizione di istanze, proposte e opportunità provenienti dal territorio del Vallo di Diano e dai comprensori limitrofi.

L’Ufficio Europa sta conseguendo obiettivi significativi quali l’accreditamento da parte di INVITALIA SpA quale struttura di riferimento per sostenere l’accesso dei giovani under 36 alle agevolazioni previste dal programma “Resto al Sud” avente l’obiettivo di valorizzare e sostenere la nascita di nuova microimprenditorialità.

L’attività in corso ha collocato l’Ufficio Europa quale riferimento per le aree interne a sud di Salerno e dei comprensori limitrofi per l’attività di animazione territoriale, front office e coaching nell’ambito del programma Resto al Sud con utenza proveniente anche dalle aree del Tanagro, della Piana del Sele, del Cilento e del Bussento.

L’attività dell’Ufficio Europa ha inoltre consentito di organizzare reti locali impegnate in materia di pari opportunità e politiche di genere, di creare un ponte culturale per la cooperazione tra giovani e Istituzioni del Vallo di Diano e del Tanagro, avviare attività formative per valorizzare e strutturare le loro idee di attività profit e no profit creative e innovative.

Una felice intuizione del Sindaco Michele Di Candia che con tutta la sua Amministrazione segue costantemente gli sviluppi con l’obiettivo strategico di dare al Comune di Teggiano un ruolo sempre più propulsivo e attento alle dinamiche sociali ed economiche in materia di sviluppo e lavoro.

Il supporto tecnico alle azioni pianificate è garantito dal team della QS & Partners SNC di Vincenzo Quagliano che organizza i progetti, la diffusione di informazioni utili, l’affiancamento e l’orientamento dell’utenza per la definizione degli aspetti tecnici, economici, logistici e commerciali di nuove iniziative, l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di nuova progettualità.

L’Ufficio Europa è aperto al pubblico per l’attività di front office il sabato dalle h 9:00 presso il Comune in Piazza Municipio 1.

Per info: https://www.facebook.com/UfficioEuropaTeggiano – ufficioeuropateggiano@gmail.com