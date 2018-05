Torna la Cittadella della Legalità da martedì 15 a giovedì 17 a Castelnuovo Cilento.

Nei giorni 15-16-17 Maggio avrà luogo Cittadella della Legalità, una manifestazione che vede protagonisti centinaia di studenti provenienti da Istituti d’Istruzione Superiore di tutta Italia, i quali alterneranno visite guidate del Territorio a momenti di workshop e incontri con organizzazioni che si sono distinte per l’impegno nella tutela della legalità.

Cittadella della Legalità è una manifestazione promossa da IGS s.r.l – Impresa Sociale, azienda leader nella gestione di percorsi formativi finalizzati a diffondere la cultura d’impresa e della legalità attraverso la metodologia del learning by doing.

Per la durata dell’evento, gli studenti coinvolti si troveranno immersi in un microcosmo in cui sarà possibile sperimentare l’educazione alla legalità attraverso una serie di metodi che promuovono la partecipazione civica consapevole.

Le problematiche che si intende sottoporre ad analisi comprendono tutte le sfaccettature del concetto di legalità: contrasto alle dipendenze, lotta alla mafia, difesa dell’ambiente e del territorio, difesa dei cittadini, lotta al bullismo, sicurezza stradale, rispetto delle regole e delle leggi civili e altro ancora.

Tra le attività previste nell’ambito della manifestazione citiamo: