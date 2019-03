Torna Botteghe d’Autore, 26 e 27 aprile a Castelcivita.

Tutto pronto per la XIII edizione di “ Botteghe d’Autore” che quest’anno anticipa le sue date alla stagione primaverile. Nella caratteristica cornice degli Alburni, il 26 e il 27 aprile, si svolgerà uno degli appuntamenti culturali salernitani più attesi, con una due giorni dedicata all’espressione artistica e alla musica di qualità.

Lo start è fissato per venerdì 26 aprile, alle ore 20, con un suggestivo itinerario nel Centro Storico di Castelcivita, dove, attraverso musica, recitazione, mimo e danza, lo spettatore verrà trasportato con la narrazione dall’eroe virgiliano Enea in un itinerante percorso negli inferi fatto di vari incontri. Grazie ai professionisti del team Theatre On Tourism diverse figure popoleranno le strade del paese oltre al padre Anchise, la Sibilla, mostri spaventosi, il nocchiero Palinuro, Caronte, il traghettatore delle anime e l’amata Didone. A rendere magica l’atmosfera sarà la fusione tra narrativa epica ed espressioni sonore miste alle caratteristiche tipicità del Centro Storico.

Si continuerà sabato 27 aprile, sempre alle ore 20, con una serata allestita in Piazzale N. Zonzi, alle Grotte di Castelcivita. Ad aprire l’appuntamento sarà la finale del concorso Botteghe d’autore, durante la quale verrà decretato il vincitore tra le dieci band che calcheranno il palco della XIII edizione. Parteciperà, con un breve set, anche la Massimo Francescon Band, che si è aggiudicata l’ultimo Premio Botteghe d’Autore. A seguire, in concerto gratuito, si esibiranno i Sud Sound System considerati la migliore band reggae in Italia. I Sud Sound System sono i pionieri del raggamuffin, con un sound che mescola i ritmi reggae jamaicani alle ballate salentine di pizzica e taranta. Identità, senso di appartenenza ed attaccamento alle proprie origini sono il fulcro, il cuore pulsante della loro musica.

«Anche quest’anno – dichiara il direttore artistico Ivan Rufo – proponiamo un giusto mix tra musica di qualità e cultura artistica. Con un occhio attento alla varietà, lasciamo inalterato il concorso che premia talenti nascosti e portiamo sul palco i Sud Sound System, band che da oltre 20 anni dall’esordio, domina ancora la scena musicale nazionale ed internazionale, con otto album incisi e migliaia di copie vendute. Anche la scelta dello scenario di Castelcivita è attentamente oculata. La capacità dell’Amministrazione, in primis del sindaco Antonio Forziati e del delegato al turismo Michele Iorio, è stata quella di riuscire ad intercettare i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione, rendendo possibile la realizzazione dell’evento attraverso una compatta sinergia di forze. Alimentare il turismo locale diventa quanto mai importante per diffondere, insieme con la cultura artistica, anche quella che ci contraddistingue come paesaggio dalle mille sfaccettature e risorse da offrire».

I vincitori delle passate edizioni del Premio sono stati: Massimo Francescon Band (2017) Francesca Incudine (2016), Helena Hellwig e Punto e Virgola (ex-aequo 2015), Piergiorgio Faraglia (2014), Carlo Mercadante (2013), Emilio Stella (2012), Emanuele Bocci (2011), Simone Avincola (2010), Erica Boschiero (2009), Joe Petrosino & Rockammorra (2008), Piji (2007), Spirito Nascosto (2006).

Oltre al concorso che assegna il Premio per la miglior canzone, il palco di Botteghe d’Autore ha ospitato negli anni concerti di artisti del calibro di Zibba, Almamegretta, James Senese & Napoli Centrale, Peppe Barra, Peppe Servillo & Solis String Quartet, Raiz e Fausto Mesolella, Rocco Papaleo Quartet, Francesco Di Bella, Francesco Baccini, Alberto Fortis, Enzo Gragnaniello, Pietra Montecorvino, Erica Mou, Max Manfredi, Peppe Voltarelli, Mirco Menna e tanti altri.

