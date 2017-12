Il Tondino in tavola, sabato 30 ad Auletta.

Anche il piccolo borgo di Auletta risplende con i suoi vicoli grazie alla magia delle luci natalizie e lo fa anche per merito del calendario di appuntamenti “Un Natale allo Jesus”, firmato dalla Pro Loco di Auletta.

Centrale sarà la serata di degustazioni e show cooking, in programma sabato 30 dicembre a partire dalle ore 18, dedicata al fagiolo “Tondino bianco” di Auletta, un’altra eccellenza recuperata negli ultimi anni, che sta andando ad affiancarsi alla già affermata realtà produttiva del carciofo bianco del Tanagro.

Saranno difatti direttamente i coltivatori di fagiolo locale a proporre i piatti della tradizione che finiranno in un intenso e piacevole percorso degustativo, arricchito da uno show cooking condotto dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti, autrice del blogzine Rosmarinonews.it e dal sommelier Andrea Moscariello, con la partecipazione di Maria Antonietta Pepe, rappresentante dei produttori di fagiolo bianco.

Il fagiolo rappresenta da sempre un forte simbolo della cucina contadina e della cultura della Dieta Mediterranea, non a caso è da sempre definito “carne dei poveri”. Ottima fonte di fibre e proteine vegetali, contiene numerose vitamine (tra cui la C e la B9 ovvero l’acido folico) e minerali.

A fare da cornice agli eventi è l’affascinante Complesso Monumentale dello Jesus, di recente tornato alla collettività grazie al lavoro di ristrutturazione della Fondazione MIdA, che oggi la gestisce con la collaborazione della Pro Loco cittadina.

Già sfondo della scorsa edizione di Bianco Tanagro, lo Jesus sta vivendo le sue prime festività natalizie insieme alla cittadinanza ed a chi sceglie Auletta per trascorrere serate in compagnia.

“Siamo sempre in movimento, desideriamo far vivere in ogni periodo dell’anno il nostro paese e lo facciamo attraverso i nostri prodotti tipici che stanno dando tanto anche alla nostra agricoltura traducendosi in speranza per il futuro. La Pro Loco è sempre in prima fila: in primavera con Bianco Tanagro, in estate con Mangiamo con i contadini e da ora in poi durante le feste natalizie con Il Tondino in Tavola ed il cartellone di Un Natale allo Jesus”, sottolinea il presidente della Pro Loco Giuseppe Lupo.

Percorso degustativo:

“Tondino Bianco” con peperoni cruschi ed olio extravergine di oliva novello delle Colline del Tanagro

Zuppa il “Tondino Bianco” ed il carciofo bianco del Tanagro

“Tondino Bianco” e cotica

“Tondino Bianco” e broccoli

Dolci tipici natalizi

In abbinamento:

I vini e le birre artigianali firmate Santacosta (Don Andrea e D’a)

Amaro Don Carlo e Fragolino Mellis

I prossimi eventi di “Natale allo Jesus”

28 dicembre, ore 19: Serata a cura di Terra Nostra con proiezione film e tombolata

29 dicembre, ore 18:30: Spettacolo dei burattiiìni by La Casa di Pulcinella

30 dicembre, ore 18: Il Tondino in tavola, show cooking e percorso de gustativo

3 gennaio, ore 20: Tombolata a cura di Terra Nostra

Info e dettagli Pro Loco Auletta

tel e fax 0975/392366 – 380/1863475

prolocoauletta@tiscali.it