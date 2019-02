Sportello Unico Attività Forestali a Bracigliano martedì 5.

Il 5 febbraio presso il Comune di Bracigliano si terrà l’incontro per la firma del protocollo, per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Forestali, tra la Comunità Montana Irno-Picentini e il GAL Terra è Vita.

Alla firma interverranno Antonio Rescigno, presidente Comunità Montana Irno-Picentini, Francesco Gioia, presidente GAL Terra è Vita, Vincenzo Luciano, presidente Regionale UNCEM, Antonio Costantino, Presidente Confagricoltura Salerno e Fabrizio Marzano, presidente Regionale Confagricoltura.

“L’incontro di Bracigliano – ha precisato il presidente del GAL Franco Gioia – rappresenta una grande novità. Si tratta, infatti, del primo protocollo nazionale tra un GAL e una Comunità montana per avviare azioni comuni finalizzate allo sviluppo del territorio. Mi auguro – ha concluso Gioia – che questo possa essere un esempio positivo a cui dare seguito per favorire sempre più l’intesa istituzionale di cui tanto hanno bisogno i territori più periferici del nostro Paese”.

Il GAL (Gruppo di azione locale) Irno-Cavese “Terra è Vita” nasce nell’agosto 2016 e ne fanno parte i comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri sul mare. La popolazione del GAL “Terra è Vita”, è pari a 142.127 abitanti, si tratta del più grande in provincia di Salerno.