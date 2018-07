Sport solidale per i bambini da 3 a 13 anni a Mercato San Severino.

Tennis, atletica leggera, pallacanestro, nuoto, pallavolo, calcio e rugby: questi gli sport che i bambini residenti nel Comune di Mercato San Severino potranno svolgere a partire dal prossimo autunno in maniera assolutamente gratuita. L’iniziativa, resa possibile grazie all’adesione delle realtà sportive presenti sul territorio comunale all’avviso pubblico voluto dall’amministrazione Somma, consente a oltre 50 bambini appartenenti a famiglie meno abbienti di trascorrere all’insegna del divertimento e della disciplina i pomeriggi dei promessi mesi. Le domande dovranno essere inviate entro il 15 settembre mediante le modalità spiegate sul sito istituzionale del Comune di Mercato San Severino.

“Tutti i bambini della nostra comunità devono avere gli stessi diritti, fare sport e vivere momenti di crescita e di aggregazione è tra i più importanti – ha detto il sindaco Antonio Somma – questa amministrazione è attenta e vicina ai disagi delle fasce più deboli e si adopera perché le distanze economiche possano accorciarsi sempre di più”. Ha aggiunto: “Ringrazio, soprattutto, le realtà sportive che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito”.

“Possono presentare domanda le famiglie dei bambini di età compresa tra i tre ed i tredici anni in possesso di un’attestazione ISEE pari o inferiore a 3.000,00 euro. A parità di importo ISEE, il bando prevede la precedenza ai nuclei familiari con maggior numero di componenti – ha riferito l’assessore alle politiche sociali, Giuseppe Albano – Ringrazio le associazioni, le società per aver dimostrato sensibilità verso un progetto che mira ad avvicinare alla pratica sportiva appartenenti a categorie e fasce in condizioni di disagio sociale ed economico”.

Hanno aderito al progetto l’A.S.D. “Circolo tennis”, con la disponibilità per due maschietti ed una bambina; l’associazione “Polisportiva Città di Mercato S. Severino” (atletica leggera), che garantisce l’accoglienza di sette minori; l’associazione MS Art Ballet (danza), disponibile per tre minori; “Valle basket” per due minori; il Centro Sportivo San Lorenzo (pallavolo) per cinque bambini; piscine San Vincenzo (nuoto) per tre unità; Asd Sanseverinese (calcio) per cinque minori; Salerno Rugby per trenta bambini.