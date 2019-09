Sport Open Day, sabato 21 e domenica 22 a Marina di Eboli.

Sabato 21 e domenica 22 settembre torna Sport Open Day, la due giorni dedicata alla promozione della pratica sportiva, intesa come strumento di diffusione di stili di vita sani, ma soprattutto di socializzazione e di contatto con l’ambiente che ci circonda. Giunta alla sua X edizione, la manifestazione si svolgerà come di consueto a Marina di Eboli, presso il Bagno Trentotto, stabilimento balneare tra i più belli ed attrezzati della costa che dell’attenzione verso lo sport ha fatto una delle sue caratteristiche peculiari. Ad ideare ed organizzare Sport Open Day, che si svolge con il patrocino del Comune di Eboli, il circolo velico FIV e scuola di kitesurf Gli Amici del Mare, punto di riferimento per quanti praticano sport velici, sul territorio provinciale e non solo.

Tecnica, educazione, divertimento, passione: questi i temi portanti di Sport Open Day 2019, concepito come una vera e propria “vetrina” dello sport a 360°. Nel corso della due giorni sarà, infatti, possibile partecipare a corsi ed allenamenti specifici, ma anche testare materiali e prodotti legati alle differenti discipline sportive e informarsi sulle regole, le dinamiche, i valori, le potenzialità ricreative e ludiche delle varie attività proposte. Surf, windsurf, pallavolo, skate, fitness, calcio, Bmx, corsa, bike, pattinaggio, rugby: queste le discipline in cui, sabato e domenica, potranno cimentarsi grandi e piccini sotto la guida di esperti del settore, diventando protagonisti di una grande “festa dello sport” che, nelle precedenti edizioni, ha fatto registrare migliaia di presenze. Questo grazie al supporto di prestigiose associazioni che operano nella Provincia di Salerno e di aziende produttrici e distributrici di materiale tecnico che saranno presenti all’evento, per “raccontare” la propria “esperienza” sportiva ed illustrarla a chi vorrà avvicinarsi ad essa e sperimentarla praticamente.

Non solo sport ma anche intrattenimento ed animazione per tutte le età, per trascorrere ancora un weekend in spiaggia, all’insegna del divertimento e dell’aggregazione. Ricco ed articolato è, infatti, il programma di Sport Open Day 2019 che prenderà il via sabato pomeriggio alle ore 15.00, con i corsi e le dimostrazioni dei vari sport, per conludersi alle ore 19.00 di domenica con l’ormai tradizionale “Holy Color Party”, spettacolare lancio di sabbie colorate a ritmo di musica, in riva al mare.

«L’obiettivo di Sport Open Day è quello di promuovere la pratica sportiva ed i valori positivi di cui essa è espressione»- spiega Daniele Sgroia, presidente de Gli Amici del Mare- «Per farlo non esiste modo migliore che favorire l’incontro diretto con chi pratica sport, in maniera seria ed appassionata. Ecco perchè dieci anni fa concepimmo questo evento che, di anno in anno, si è fatto sempre più ricco di sinergie, di energie, di competenze, di passione. Anche quest’anno»- conclude Sgroia- «Siamo pronti a “mettere in vetrina” il meglio dello sport del nostro territorio, affinchè possa essere conosciuto ed apprezzato da un pubblico trasversale ed etoerogeneo per gusti ed età, insieme alla nostra Marina, al nostro mare: una luogo da conoscere, da vivere, da amare”.

«Lo sport è socializzazione. E’ passione, è cultura dello stare insieme. E’ rispetto e valorizzazione dell’ambiente. E’, in sintesi, esercizio di cittadinanza. Di questo la nostra Amministrazione è, da sempre convinta»- ha dichiarato il sindaco di Eboli, Massimo Cariello– «Con Sport Open Day, tra gli appuntamenti consolidati dell’estate ebolitana, la Città di Eboli ha l’occasione di ribadire questi concetti, che coincidono con le linee guida delle Politiche dello Sport, messe in atto sul territorio, ma anche di puntare, ancora una volta, l’attenzione su un elemento strategico per lo sviluppo del nostro territorio, la nostra Marina, e sulle opportunità che essa può offrire. Il mio grazie e quello dell’Amministrazione tutta va al circolo velico Gli Amici del mare, ed in particolare al suo presidente Daniele Sgroia, che da ben dieci anni, organizza una manifestazione sempre più capace di coinvolgere e di divertire ma anche di trasferire valori ed insegnamenti.»

https://www.facebook.com/sportopenday/

https://www.gliamicidelmare.it/

https://www.facebook.com/circolo.velico.gliamicidelmare/

https://www.facebook.com/BagnoTrentotto/