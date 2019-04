Sport in Comune a Minori.

IL “ valore dello Sport “ tale ruolo costituisce l’ elemento ispiratore del Progetto del Coni in sinergia con il MIUR e AiCS rivolto ai giovanissimi (max 10/11 anni)della Scuola primaria inteso, come momento di accompagnamento al Progetto “Sport di classe” nell’ ottica di rispondere ai bisogni dei giovani x corretti modi di vivere, con la partecipazione dei Comuni, Federazioni Sportive, e ASD Comunali si cerca di riportare lo Sport dove sono scomparsi i luoghi storici di aggregazione giovanili es.: (parrocchie, Centri giovanili, Cortili, spiaggie, campetti di tipo giardinetti, piazzette, luoghi poco frequentati dal transito di macchine, luoghi all’aria aperta; attraverso giochi di Abilità atletica, Abilità ginnico espressive e giochi di squadra.

Ogni tipologia può prevedere a sua volta attività di confronto, come gare, staffette, circuiti, percorsi ,giochi a tema preferibilmente con formula mista (maschi e femmine insieme).Tutte le discipline Sportive, aderenti al Progetto, vengono definite “DIMOSTRATIVE” e potranno accompagnare le fasi : Provinciali e Regionali con attività di prove finalizzate alla promozione della propria disciplina sportiva. La partecipazione e Manifestazione è rivolta ai nati negli anni 2008,2009,2010,2011,nati o residenti in un Comune Reg.Campania, tesserati e non per una FSN/DSA/EPS ovvero iscritti ad una Scuola Primaria che in tal caso unirà al suo nome quello del Comune ove essa è localizzata (es. Minori Scuola Ementare .)

Modalità di partecipazione: È possibile iscriversi esclusivamente attraverso il Comune di nascita o residenza se Aderente alla manifestazione ovvero tramite l’ Istituto scolastico che, comunque, dovrà fare sottoscrivere l’iscrizione anche dal rappresentante del Comune ove ha sede l’ Istituto scolastico. L’iscrizione è totalmente gratuita. I Sindaci dei Comuni partecipanti o i loro Delegati e i dirigenti scolastici saranno responsabili dell’ osservanza da parte dei propri atleti/e, accompagnatori e tecnici dei regolamenti e di tutte le disposizioni emanate x il funzionamento della manifestazione e della disciplina dei propri iscritti. Certificazione Medica: tutti i ragazzi/e devono possedere una tessera sportiva atleta non agonista, rilasciata da FSN,o da FSA,o da ESP,in mancanza Essere DOTATI di Certificato Medico di idoneità fisica all’attività Sport non agonistica .

Il Comune di Minori parteciperà all’iniziativa e ringrazia il Delegato Coni della Costa D’Amalfi, sig. Cretella e tutte le associazioni sportive che parteciperanno all’iniziativa, nonché ai singoli giovani partecipanti, l’augurio dell’intera Amministrazione Comunale.