Sostegno al lavoro: un programma di animazione per la provincia di Salerno.

Al via l’azione di animazione territoriale a sostegno dell’occupabilità dei giovani under 29 della provincia di Salerno; una partnership definita da Quanta SpA e QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C. SNC di Salerno per l’erogazione di servizi di accompagnamento al lavoro.

L’iniziativa intende sostenere i giovani Neet e le organizzazioni profit e no profit nell’iter per l’accesso alle agevolazioni previste dal Piano Garanzia Giovani emanato dalla Regione Campania per promuovere l’attuazione di tirocini formativi, bonus occupazionali, formazione professionale e autoimpiego.

Quanta S.p.A. è un’agenzia per il lavoro multinazionale altamente specializzata nei servizi dedicati alle risorse umane, accreditata presso la Regione Campania per l’erogazione dei Servizi al Lavoro, per la promozione e l’attuazione dei servizi e delle azioni di sostegno al lavoro giovanile, per l’accesso e per l’attivazione di misure incentivanti previste da Garanzia Giovani.

Il programma di animazione prevede la fornitura di supporto progettuale gratuito alle Imprese e ad altri potenziali beneficiari per facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani. Tale azione vede il coinvolgimento oltre che dell’APL Quanta S.p.A. e della QS & Partners, anche dell’Ufficio Europa Teggiano, dell’Agenzia Formativa Socrates, accreditata dalla Regione Campania, e di altre Istituzioni Territoriali.

L’azione a sostegno della intermediazione tra domanda e offerta di servizi per il lavoro e per l’autoimpiego, pianificata da William Scolastico Coordinatore Tecnico Nazionale Politiche Attive del Lavoro di Quanta S.p.A. e da Vincenzo Quagliano Amministratore della QS & Partners, vede il coinvolgimento di un team di professionisti con adeguato background in materia di orientamento al lavoro e creazione di impresa.

Informazioni e notizie utili in merito al Piano Garanzia Giovani della Regione Campania e alle modalità di accesso sono reperibili sui seguenti siti e punti informativi: Quanta S.p.A. sede di Salerno , Via Vincenzo Schiavo, 7, 84128 Salerno (SA) – palcampania@quanta.com – www.quanta.com; https://www.facebook.com/UfficioEuropaTeggiano/; www.vincenzoquagliano.blogspot.com;