Sele d’Oro Mezzogiorno, i premiati.

Assegnati i riconoscimenti della XXXV edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. I premi saranno consegnati sabato 14 settembre, nel corso della giornata finale dell’edizione 2019 della manifestazione, a Oliveto Citra (SA).

Di seguito, l’elenco dei premiati sezione per sezione.

Premi Speciali della Giuria:

– Dario Scannapieco: vice-pres.te BEI (Banca Europea per gli Investimenti)

– Giorgio Vittadini: presidente della Fondazione per la Sussidiarietà

– Stefania Brancaccio: vicepres.te Coelmo spa

– Premio Speciale alla memoria di Gilberto Marselli

Sez.ne Saggi:

– Guido De Blasio – Antonio Accetturo, per il volume “Morire di aiuti. I fallimenti delle politiche per il Sud (e come evitarli)” – IBL Libri ed.

– Carmine Pinto, per il volume: “La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti. 1860-1870” – Laterza ed –

Menzioni speciali

– Sergio Marotta, per il saggio “Le forme dell’acqua. Economia e politiche del diritto nella gestione delle risorse idriche” – Editoriale Scientifica

– Salvatore Romeo: per il saggio “L’acciaio in fumo. L’Ilva di Taranto dal 1945 ad oggi” (Donzelli ed)

Sez.ne Giornalismo “Michele Tito”:

– Domenico Iannacone (TV: I dieci comandamenti – RAI 3)

– Simona Brandolini (carta stampata – Corriere del Mezzogiorno)

– Premio speciale alla memoria di Francesco Durante

Sez.ne Bona Praxis:

– Carmine Nardone – Associazione Futuridea (BN) per il “Manifesto per la bellezza dei paesaggi rurali”

Sez.ne Euromed:

– Salvatore Sparaco Diglio: per il saggio inedito Industria 4.0 e blockchain: gli effetti sul contesto sociale, economico e finanziario del nuovo paradigma tecnologico –