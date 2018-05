Sant’Egidio Giovane, presentate le attività.

Da oggi è possibile iscriversi ai laboratori previsti dal progetto Sant’Egidio Giovane, sostenuto dalla Regione Campania nell’ambito della manifestazione d’interesse Benessere Giovani – Organizziamoci, con un cofinanziamento di 80 mila euro.

Il progetto, della durata di 24 mesi, mira a sensibilizzare ed accompagnare i giovani dai 16 ai 35 anni alla cultura d’impresa, alla loro autonomia e all’acquisizione di esperienze e competenze utili a favorire la loro crescita personale, la cittadinanza attiva e la conoscenza dei territori e a dare spazio alle loro propensioni artistiche e creative.

Questa mattina, nell’Aula consiliare di Palazzo di città, la presentazione ufficiale delle attività e l’avvio della fase di raccolta delle iscrizioni. All’incontro, coordinato dall’Assessore alle Politiche Giovanili Maria Ferraioli, hanno preso parte i rappresentanti dei sei partner di progetto: Associazione culturale New Music;

Associazione di Promozione Sociale santegidioduepuntozero – liberamente; Associazione Sportiva Dilettantistica Sant’Egidio/Corbara Basket 2009; Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale; Cooperativa Union Workers; Socialfuture Società Cooperativa Sociale. Sono stati loro ad illustrare ai presenti contenuti e modalità degli undici laboratori che saranno attivati nell’ambito delle tre attività previste:

· ATTIVITÀ I – LABORATORI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA

Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo.

1. Laboratorio di accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo

Società Cooperativa Sociale “Socialfuture”

2. Laboratorio di micro-finanziamento etico sociale e di microcredito Associazione Promozione Sociale Futuro Digitale

3. Erasmus Giovani Associazione Promozione Sociale Futuro Digitale

4. Trasformare un’idea in progetto Associazione Promozione Sociale Futuro Digitale

ATTIVITÀ II – LABORATORI EDUCATIVI E CULTURALI

Laboratori finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile per la crescita personale e

l’integrazione sociale dei giovani sui temi della legalità, della cittadinanza attiva, dell’educazione e della tutela dell’ambiente, nonché a promuovere la partecipazione collettiva alla ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità.

5. Laboratorio di cittadinanza attiva e legalità, educazione e tutela dell’Ambiente, identità dei

luoghi e della comunità Associazione Promozione Sociale “Santegidioduepuntozero – liberamente”

6. Laboratorio di attività motoria “Conoscere sé stessi attraverso il proprio territorio”

Associazione Sportiva Dilettantistica “Sant’Egidio/Corbara Basket 2009”

· ATTIVITÀ III – LABORATORI ESPERIENZIALI CON LE IMPRESE

Laboratori esperienziali nei quali i giovani, coinvolti nelle attività del progetto, parteciperanno in situazioni di esperienze pratiche presso le stesse imprese del partenariato ovvero in altre imprese adeguatamente selezionate; esperienze finalizzate all’acquisizione di abilità che potranno indirizzare al meglio le scelte giovanili.

7. Laboratorio di Agricoltura – Fattoria Biologica Società Cooperativa “Union Workers”

Stage per 3 mesi per 2 giovani (da definire con le Aziende Agricole)

8. Laboratorio Poetico Musicale Associazione Culturale “New Music”

Concerto/Saggio Finale 19 febbraio 2019 – 19 febbraio 2020 in Piazza Aniello Califano

In collaborazione con la Pro Loco

9. Laboratorio di gastronomica tradizionale Sant’Egidiana Società Cooperativa Sociale “Socialfuture” In collaborazione con la Pro Loco

10. Laboratorio Salvaguardia del patrimonio culturale ed artistico, Sviluppo del turismo

territoriale e Ingegnerizzazione delle attività gestione dei beni culturali e storici Società Cooperativa Sociale “Socialfuture” In collaborazione con la Pro Loco

11. Laboratorio riciclo creativo Società Cooperativa Sociale “Socialfuture”

Nella sezione dedicata presente sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Sant’Egidio del Mont Albino è possibile trovare tutte le informazioni sul progetto e le attività. Sono inoltre disponibili i moduli di iscrizione per i singoli laboratori. È inoltre attiva la pagina Facebook Santegidiogiovane, dalla quale saranno rilanciate tutte le notizie e le informazioni relative al progetto.