Rota Games, fino a venerdì 31 a Mercato San Severino.

DAL 25 AL 31 AGOSTO IN PIAZZA PORTANOVA SECONDA EDIZIONE DI ROTAGAMES, ORGANIZZATA DAL FORUM DEI GIOVANI.

GIOCHI, SPORT, CACCIA AL TESORO.

IL SINDACO : ”INCONTRARSI E GIOCARE PER STARE INSIEME E SOCIALIZZARE ”

Beachvolley, calciobalilla, calciotennis, burraco, scopone scientifico, basket e caccia al tesoro, giochi tra le frazioni.

Nella cornice di piazza Portanova, dal 25 al 31 agosto, i giovani sanseverinesi, dai 15 anni in su, si incontrano, fraternizzano e gareggiano nella seconda edizione di Rotagames, evento organizzato e promosso dal Forum dei giovani di Mercato S. Severino, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e con numerose novità rispetto allo scorso anno.

Giochi di apertura il 25 agosto, con il “quizzone”, e poi archery combat, tiro alla fune, angurie challenge, head basket, tandem sci, seguiti dal live show Blocco Matisse Jov.

A seguire, dal 26 al 29 agosto, le fasi a gironi dei tornei di beachvolley, basket, calcio tennis, burraco, scopone e calciobalilla; il 30 agosto le semifinali e le finali, seguite dal Dj set di Tex dj.

Il 31 agosto e’ la volta della caccia al tesoro e delle premiazioni.

Ai primi duecento iscritti sono state assegnate le magliette ufficiali dei Rotagames

“L’obiettivo” – dice il sindaco Antonio Somma – “è permettere a nostri giovani di incontrarsi, stare insieme, socializzare, partecipando ad attività ludiche, cimentandosi nella pratica sportiva, per rafforzare il senso di identità e di comunità. Ringrazio i componenti del Consiglio del Forum dei giovani, che si sono adoperati con passione, per l’impegno profuso per l’organizzazione dell’evento, che per sette giorni vede la nostra Comunità giovanile protagonista”.

“Un’iniziativa” – chiude l’assessore alle politiche giovanili Michela Amoroso– “che e’ anche il frutto del lavoro svolto in questi mesi con i ragazzi del Forum dei giovani, a partire dalla proposta di modifica del regolamento del forum approvato dal Consiglio Comunale; con i giovani c’è una stretta collaborazione ed una significativa sinergia, grazie alle quali riusciamo a promuovere eventi come Rotagames ”.