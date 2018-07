Roccadaspide, progetto di fattibilità per impianto di videosorveglianza.

Il comune di Roccadaspide ha approvato il Patto per la Sicurezza Territoriale, che, d’intesa con la Prefettura di Salerno, prevede la possibilità per i comuni di accedere alle risorse finanziarie disponibili a livello nazionale in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

Pertanto la giunta ha approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza integrata, già inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020.

Saranno installati nuovi sistemi di videosorveglianza per migliorare il controllo delle aree della città maggiormente esposte a fenomeni di criminalità diffusa. La spesa complessiva presunta dei lavori ammonta a circa 80mila euro e sarà finanziata con i fondi del decreto sicurezza.

La videosorveglianza rappresenta per Roccadaspide, che è una città sicura e vivibile ma molto estesa territorialmente, uno strumento per garantire un aumento dei livelli di sicurezza sociale, prevenire fenomeni di criminalità e di violazione alle norme di sicurezza urbana, ma anche per vigilare sul decoro dell’ambiente, carta vincente per tutta la comunità, sul rispetto delle regole della raccolta differenziata dei rifiuti e degli orari di conferimento.

Come prevede il progetto sulla sicurezza, il comune si impegnerà alla manutenzione dell’impianto per 5 anni.