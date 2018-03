Roccadaspide, concorso di idee per riqualificare il Parco della Concordia.

Il comune di Roccadaspide riaccende nuovamente i riflettori sul progetto per la riqualificazione del Parco della Concordia, destinato a subire una vera metamorfosi che lo renderà assolutamente centrale nella vita dei rocchesi. Un intervento che dovrà trasformare totalmente quello che può essere considerato il cuore della Roccadaspide moderna, che ha da sempre avuto un ruolo importante, soprattutto negli ultimi tempi, diventando la location di diverse attività sportive, sede ideale del mercato settimanale, sede di un parco giochi ben tenuto e all’occorrenza ampio parcheggio.

Per raggiungere questo ambizioso scopo l’amministrazione chiama a raccolta i professionisti intenzionati ad essere partecipi di questo cambiamento. E lo fa bandendo un concorso di idee per procedere all’intervento; sarà anche riconosciuto un premio al vincitore di 3 mila euro, di 1500 euro al secondo classificato e di 500 al terzo. L’iniziativa prevede la possibilità di

affidare i successivi incarichi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza al vincitore del concorso. L’importo complessivo dei premi, dei rimborsi spese del concorso e dei corrispettivi

per il conferimento degli eventuali incarichi successivi ammonta ad € 939.718,76.

Il progetto di riqualificazione a cui punta l’amministrazione retta da Gabriele Iuliano cambierà radicalmente il volto del Parco Pubblico, affinché possa diventare sempre di più sede di attività, location di eventi, e perché possa anche diventare lo strumento più efficace per riportare maggiore attenzione al vicino centro storico, verso il quale cresce l’interesse di turisti stranieri sempre più interessati ad acquistare immobili.