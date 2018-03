Roccadaspide, 15 postazioni per il mercatino km0.

Presto le domeniche saranno allietate da una nuova opportunità di svago e di acquisto, per i cittadini di Roccadaspide e per quanti vorranno trascorrere una mattinata nel centro alle porte della Valle del Calore. L’amministrazione comunale infatti, è a lavoro per la definizione delle modalità di realizzazione del mercatino riservato ai prodotti a km 0, dopo avere approvato, nei mesi scorsi, il regolamento che lo disciplina.

Saranno 15 le postazioni che potranno essere occupate in Piazza XX Settembre, la location scelta per ospitare il mercatino, che potranno collocarsi nel tratto che va da Via XX Settembre, tra l’angolo Via F.lli del Giudice, a Via G. Giuliani, all’angolo Trav. Ciano. Durante il mercato naturalmente la strada sarà chiusa al traffico veicolare e sarà predisposto un percorso alternativo.

Potranno essere acquistati o venduti prodotti esclusivamente locali: prodotti dell’orto, frutticoli e derivati; vino e distillati e altri prodotti connessi o derivati dalla produzione di uve; carni, salumi e insaccati; pane e prodotti da forno; prodotti lattiero – caseari; miele e altri prodotti derivati dall’apicoltura; e erbe officinali; prodotti di elicicoltura (lumache); riso; olio e derivati; produzioni florovivaistiche; cereali e derivati; pesci e prodotti di acquacoltura; prodotti da agricoltura biologica. I potenziali acquirenti, quindi, troveranno prodotti genuini e fortemente legati al territorio, specie quelli che rappresentano la base della celebre dieta mediterranea, e allo stesso tempo i produttori potranno avere una buona opportunità di far conoscere e di vendere i propri prodotti.