Roccadaspide, 1.325.000€ per strada comunale Lusa.

C’è anche Roccadaspide tra i numerosi comuni salernitani e campani che potranno beneficiare dei fondi del Cipe per i progetti relativi alle infrastrutture stradali. In particolare sono due i progetti che interessano il territorio di Roccadaspide ammessi a finanziamento dalla Regione Campania, che ha approvato l’elenco degli interventi da finanziare con le risorse FSC 2014 – 2020.

In arrivo 1 milione 325 mila euro per “l’adeguamento e il potenziamento della strada comunale Lusa”, che funge da collegamento tra la strada statale 166 e i comuni di Albanella, Capaccio Paestum e Altavilla Silentina e, soprattutto nel periodo estivo, rappresenta un’alternativa strategica per deviare l’intenso traffico. I lavori avranno un costo di 1.325.318 euro.

L’altra strada che sarà sistemata grazie a fondi Cipe è quella che collega Trentinara e Roccadaspide: previsto un finanziamento di quasi un milione di euro. L’arteria, importante per il collegamento con l’ospedale di Roccadaspide, risulta da tempo in cattive condizioni e priva di interventi di manutenzione. Il progetto prevede la sistemazione del tratto di strada che collega i due territori, e che mette in comunicazione due strade provinciali importanti, quali la Sp 13, che attraversa Trentinara, e la Sp 414, che invece attraversa Roccadaspide.