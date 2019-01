Ripreistino della legalità, operazione della Polizia Municipale di Eboli insieme ai Carabinieri.

Comune di Eboli e comando della Polizia Locale al fianco dei carabinieri nell’ennesima operazione anti illegalità, a dimostrazione della proficua collaborazione tra gli agenti comunali ed il comando dei carabinieri.

«Ringrazio i carabinieri di Eboli, guidati dal capitano Luca Geminale, a cui Comune ed Asl hanno fornito necessario supporto – spiega il sindaco, Massimo Cariello -. Il comandante della stazione dei carabinieri di Santa Cecilia, il maresciallo Massimo Grimaldi, ha voluto sottolineare la collaborazione fornita dai sottufficiali della polizia municipale Iula ed Aragona che hanno partecipato al sequestro di un’abitazione, condotta da un immigrato marocchino, adibita a supermercato senza autorizzazione con all’interno generi alimentari di vario tipo, oltre all’arresto di uno spacciatore. Un riconoscimento che sottolinea la volontà comunale di combattere le illegalità e la collaborazione tra la nostra Polizia Locale, guidata dal comandante Marco Garibaldi, e la compagnia dei carabinieri del comandante Geminale».

Nelle stesse ore del blitz nel supermercato abusivo, è stato anche sorpreso un altro straniero in un capannone in disuso, impegnato nel taglio di cocaina. Nella zona delle operazioni c’era anche il delegato comunale alla sicurezza, Giuseppe La Brocca: «Smantellare un supermercato abusivo ed arrestare uno spacciatore sono un segnale di fiducia per i cittadini. Rivolgo un ringraziamento all’Asl, che ci ha supportati con due funzionari medici, Annamaria Nobile responsabile UOSD PC 64 65 Eboli e Carbone dirigente medico veterinario, per il controllo dei generi alimentari presenti nel supermercato abusivo».