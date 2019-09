Riaprono le scuole a Pontecagnano, gli auguri del sindaco Lanzara a studenti e genitori.

È iniziato questa mattina il nuovo anno scolastico per i circa millecinquecento studenti iscritti agli Istituti Comprensivi Picentia ed Amedeo Moscati di Pontecagnano Faiano.

Presente al suono della prima campanella il Sindaco Giuseppe Lanzara, che ha salutato dapprima i docenti, i collaboratori e gli alunni guidati dal Dirigente Scolastico Ginevra Di Majo riuniti in Via Toscana e, successivamente, gli insegnanti, i collaboratori e gli allievi coordinati dal Dirigente Scolastico Rafaela Luciano, al suo primo anno di esperienza presso la sede di Via della Repubblica.

L’occasione è stata anche propizia, per il Primo Cittadino, per porgere auguri di buon anno alle famiglie, con le quali Lanzara ha ribadito la necessità di creare una sintonia ed una collaborazione per rendere possibile l’attuazione di proposte educative valide, condivise ed improntate alla sensibilizzazione su diversi temi chiave, in primis l’ambiente.

Proprio a questo argomento lo scorso anno l’Amministrazione Comunale -in rappresentanza della quale erano presenti anche il Vicesindaco, con delega alla Pubblica Istruzione, Roberto Michele Di Muro e l’Assessore alla Cultura Adele Triggiano- diede già ampio rilievo nell’ambito del progetto Partecipa, cui aderirono decine di studenti dei rispettivi Istituti al fine di contribuire alla elaborazione di proposte per una città ecosostenibile. Gli alunni sono stati premiati con una gita che si terrà il prossimo 2 ottobre al Museo Vivo del Mare di Pioppi (Sa).

Seguirà, come annunciato dal Sindaco, un percorso di educazione ambientale promosso dal Comune in partenariato con altri enti ed associazioni e mirato a diffondere tra i banchi di scuola una nuova cultura ambientale.

“Vivo con immutata emozione l’esperienza, come padre e come Sindaco, della riapertura degli Istituti del Comune di Pontecagnano Faiano. Mi sento gioioso e fiducioso insieme, perchè ogni nuovo inizio presuppone degli obiettivi, delle sfide e delle vittorie, che sono certo insieme sapremo collezionare e raccogliere per il bene dei nostri bambini, forza motrice di queste classi e della nostra città”, ha affermato il Primo Cittadino.

Il 16 settembre Giuseppe Lanzara presenzierà all’inaugurazione del nuovo anno scolastico all’I.C. S. Antonio Pontecagnano, dove verrà accolto dal Dirigente Scolastico Angelina Malangone, dal personale tutto e dai circa mille studenti pronti per la ripresa delle attività.