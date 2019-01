Riaprono le case dell’acqua a Mercato San Severino.

Si è conclusa la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione della gestione delle due strutture denominate “casa dell’acqua” di Mercato San Severino (Via San Lorenzo a Costa e via Giovanni Falcone, al Capoluogo) ed ieri è stato sottoscritto il contratto con la società che si è aggiudicata la gara, la Acquatec di Nola.

Ottimismo e soddisfazione sono stati espressi dall’Amministrazione Comunale, che potrà rivedere nuovamente funzionanti le due case dell’acqua, per alcuni anni ferme.

“Presto le casette saranno riattivate a pieno regime, una volta che saranno stati completati i lavori per la riapertura. La ditta” – comunica il vicesindaco Gerardo Figliamondi, delegato ala manutenzione del patrimonio, al decoro ed all’igiene urbana, che si è occupato della vicenda –“attualmente si occupa della manutenzione di circa settanta casette in tutta la Campania. Provvederà, per conto del nostro Comune, alla riattivazione ed alla gestione per sette anni, dei nostri due impianti ubicati sul territorio comunale. Non è stato semplice, ma ora siamo felici di poter riattivare questo servizio così importante”.

“Le strutture” – prosegue – “saranno attive 24 ore su 24 ed erogheranno acqua refrigerata, liscia e gassata, al costo di 5 centesimi per litro”.

“Abbiamo ascoltato le istanze di molti concittadini, che ci hanno richiesto a gran voce la riattivazione del servizio”. – chiude il Sindaco Antonio Somma – “Lo scopo e l’obiettivo sostanziale consistono nel ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica da smaltire, con notevoli benefici per le attività di riciclo, per l’ambiente e per il contenimento della spesa, oltre alla disponibilità di acqua potabile a costi convenienti. Una buona pratica, dunque, per la Comunità, ancora una volta a tutela ed a salvaguardia dell’habitat”