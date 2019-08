Proseguono Le Notti Azzurre a Cetara.

A partire dalle 21, martedì 6 agosto, una sfilata di musica, danza, arte e folklore animerà le vie di Cetara, in occasione del “XXX Festival delle Torri”. In Largo Marina, dalle 21:30 di domenica 18 agosto, sarà la volta di “Piano Sky, la magia della musica sospesa”, per una serata che si prospetta essere unica nel suo genere, durante la quale una dama (pianista) si eleverà a 3 metri di altezza, per stupire e affascinare tutti gli ospiti, con note d’incanto e brani celebri. Tra magie, piano sky e giochi di luce dalla torre, realizzati dai Trombonieri di S. Anna all’Oliveto, la notte si concluderà con lo spettacolo di fuochi pirotecnici, a cura di Senatore Fireworks. Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna Logos Off, tra dj set e videoproiezioni, sabato 24 agosto, dalle 21, nella suggestiva cornice della Torre Vicereale.

Per la gioia di grandi e piccini, si terrà mercoledì 28 agosto, alle 21,30 in Largo Marina, il musical “Alice nel Paese delle Meraviglie”, per la regia di Gaetano Stella, con la straordinaria partecipazione di Manuel Frattini, noto ballerino, cantante e attore, tra i più rinomati in Italia. A chiudere il programma di agosto degli eventi cetaresi, sarà il tanto atteso concerto di Sal da Vinci, il popolare cantante partenopeo che, salendo sul palco con il “50 Suonati Live Tour”, ci farà ripercorrere un viaggio di ricordi ed emozioni, grazie ai suoi più grandi successi.