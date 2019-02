Presentazione del nuovo sito istituzionale del Comune di Nocera Superiore lunedì 4.

Si terrà lunedì 4 febbraio 2019, presso la sala convegni della biblioteca comunale “A. Moro” del Comune di Nocera Superiore (Sa), la presentazione del nuovo sito web dell’Ente e dei nuovi servizi di pagamento telematico attivati. In compagnia del sindaco Giovanni Maria Cuofano interverranno Idolo Castaldo, referente della Advanced Systems, e Carmine D’Alessio e Luca Badiali, CEO e project manager della MTN Company

Addio carta. Addio code alle Poste o in banca. Per pagare i tributi basterà un clic. Il Comune di Nocera Superiore (Sa) aggiunge un altro tassello importante al suo processo di digitalizzazione. Lo fa attraverso l’introduzione di un sistema di pagamento on-line che consentirà ai cittadini di pagare con un semplice clic la Tari o il ticket per il trasporto scolastico, solo per fare qualche esempio.

Ad illustrare tutti i dettagli della novità e le modalità d’uso dei diversi i servizi di pagamento telematico attivati, con una simulazione in tempo reale, sarà il sindaco Giovanni Maria Cuofano nel corso della conferenza stampa convocata per lunedì 4 febbraio, alle ore 10.30, nella sala convegni della biblioteca comunale “A. Moro”.

Ad affiancarlo, per la parte tecnica, ci sarà Idolo Castaldo, referente della Advanced Systems, società che ha curato l’aspetto infrastrutturale dei servizi, mentre a presentare il restyling grafico del portale istituzionale saranno Carmine D’Alessio e Luca Badiali, CEO e project manager della MTN Company.