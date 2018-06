Presentato Mediterranean Truck, da venerdì 22 a domenica 24 ad Eboli.

E’ stata presentata questa mattina, nell’Aula Consiliare di palazzo di Città, la nona edizione di Mediterranean Truck, in programma il 22, 23 e 24 giugno 2018 che accoglierà ad Eboli Città capofila della Piana del Sele migliaia di visitatori da ogni parte d’Italia e d’Europa.

Infatti nell’edizione passata si sono registrati, oltre 60 mila visitatori , grazie all’abnegazione della famiglia Riviello e di tutto lo staff. Di certo è il più grande evento dei motori a Sud Italia. E’ il frutto del lavoro di mesi per offrire agli appassionati di settore e non solo un evento unico nel suo genere. E’ organizzato dall’Associazione del Mediterraneo di Eboli, in partnership con Pneumatici Riviello e Autotrasporti Fratelli Riviello. In questa edizione oltre ad avere il patrocinio della Città di Eboli, avrà anche la presenza dell’Anas con i propri mezzi che saranno esposti nell’arco dei tre giorni della manifestazione. Si discuterà anche di sicurezza stradale. Novità nella novità è che la nona edizione si svolgerà al Palasele Park adiacente al palazzetto dello sport, nell’ampio spiazzale che diventerà per tre giorni l’attrattiva del sud d’Itaia con il rombo dei motori dei “bisonti” della strada, e tante soprese e divertimento. Ampia sarà amnche l’area espositiva riservata ad aziende di settore, una area food con tanti prodotti tipici del territorio, momenti dedicati all’intrattenimento e workshop legati al tema della sicurezza stradale.

La conduzione dell’area spettacoli sarà affidata, come ormai avviene da tanti anni, a Maria Rosaria Sica giornalista e conduttrice tv della fortunata serie I Sapori del Sole, in onda su Alice Tv.

Biagio Sica del Team Riviello ha annunciato: << siamo giunti alla nona edizione, ricca di eventi e spettacoli. La nuova area il Palasele Park, dove venerdì ci sarà il campionato di puglilato dilettanti maschile e femminile, poi le esibizioni delle scuole di danza e la presentazione del team Bizzarro con tante novità. Sabato il drift Experience, le Lamborghini, l’esibizione dei T Max le prove con il simulatore di formula uno, il taglio del nastro per le 18. Ed in serata da Made in Sud gli Arteteca. Domenica, la Gimkana, la sfiltata delle Ferrari, delle auto d’Epoca, il campionato regionale auto tuning, il Sexi Truck and car Wash e poi l’area food, spettacoli acrobatici con i Bizzarro. In serata da Made in Sud, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, Peppe Laurato, Miss Illude ed in fine la terza edizione del demolition derby Eboli>>.

Il patron Cosimo Riviello: «dalla passione per i camion ad una manifestazione che raggiunge di anno in anno grandi successi. Il Mediterranean Truck è come se fosse alla prima edizione, infatti abbiamo il Palasele Park la nuova location molto più ampia per ospitare in tre giorni migliaia e migliaia di visitatori da tutot il mondo – spiega Cosimo Riviello, patron di MT – organizzare il tutto non è semplice, anche in termini economici, ma abbiamo una grande squadra di professionisti che ci supporta e ci affianca con esperienza e competenza e questo è il nostro valore aggiunto. Appuntamento 22, 23, 24 Giugno Palasele Park Eboli».

Liberato Santoro, responsabile settore commerciale:<<abbiamo rincofermato la presenza di marchi internazionali, come Scania, Mercedes, Renault, Bridgestone, Continental. Il mrchio Ferrari con delle autovetture dell’avellinese. Stand istituzionali come Comune di Eboli, Anas con spazzaneve e mezzi del soccorso stradale, la Polizia di Stato con la Lamborghini, e simulazioni di sicurezza stradale>>

Cosimo Vecchio area food: <<il nostro progetto di food prevede il “cibo da strada” le eccellenze del nostro territorio, che faremo assaggiare a tutti i partecipanti di questa nona edizione del Mediterannean Truck>>.

Il Mediterranean Truck, sottolinea il sindaco Massimo Cariello:<< è per la Città di Eboli un appuntamento atteso. Il movimento che si è creato in questi anni cresce in maniera esponeziale con la presenza di truck da tutto il mondo. Il tutto dimostrato dai grandi numeri delle presenze che è capace di registrare. Ringrazio la famiglia Riviello per la professionalità e l’impegno e per aver scelto di continuare ad investire nella nostra amata Città di Eboli. Il Mediterranean Truck crea le possibilità alle realtà locali di mettere in vetrina le bellezze del nostro territorio e sicuramente anche questa nona edizione sarà un successo, vi aspetto in questo fine settimana al Palasele Park»

PROGRAMMA IX EDIZIONE

VENERDI’ 22 GIUGNO

ASPETTANDO IL MEDITERRANEAN TRUCK – FREE ENTRY

Ore 19:00 Camp. Regionale di Pugilato Dilettanti (maschile/ femminile) a cura della Ass. Pugilistica Battipagliese

Ore 20:00 Esibizione scuole di danza SalernitaneOre 20:00 Esibizione scuole di danza Salernitane

Ore 22:30 Presentazione ed esibizione del team BIZZARRO (c/o area esibizioni)

SABATO 23 GIUGNO

APERTURA MEDITERRANEAN TRUCK

Ore 09:30 Iscrizioni e ingresso Truck (c/o area raduno truck) – fino alle ore 19,00

Ore 10:00 Apertura Iscrizioni Drift Experience (c/o stand organizzazione )

Ore 10:30 Dimostrazione FUORISTRADA scala 1/10 a cura del Gruppo SCALER CAMPANIA (c/o area evento)

Ore 11:00 Arrivo Lamborghini della Polizia Stradale, proiezione video sulla sicurezza stradale c/o stand Polstrada

Ore 11:30 Prove simulatore Formula Uno (c/o lo stand della concessionaria AESSE SERVICE)

Ore 12:00 Spettacolo acrobatico con moto, auto e truck del team BIZZARRO (c/o area esibizioni)

Ore 13:15 Drift Experience con i piloti Didi Bizzarro e Franco medici (c/o area esibizioni)

Tutti a pranzo c/o l’area food del MT

Ore 14:30 Esibizioni di Yamaha TMAX a cura del CLUB TMAXFRIENDS (c/o stand Tmaxfriends)

Ore 16:30 Manifestazione sportiva “Cross training e functional training”- a cura di Kinema Eboli

Ore 17:00 Prove simulatore Formula Uno (c/o lo stand della concessionaria AESSE SERVICE)

Ore 18:00 Taglio del nastro ed inaugurazione evento (c/o area commerciale)

Ore 18.45 Giorgio Baldari cantautore vincitore del contest #buonmotivo di Anas – sicurezza stradale)

Ore 19.00 Spettacolo acrobatico con moto, auto e truck del team BIZZARRO (c/o area esibizioni) Simulazione incidente stradale con intervento Polstrada, Croce Gialla, Protezione Civile, Anas

Ore 20:00 Drift Experience con i piloti Didi Bizzarro e Franco medici (c/o area esibizioni)

Ore 21:30 Spettacolo di Cabaret con GLI ARTETECA di Made in Sud (c/o area spettacoli)

Ore 22.30 Spettacolo acrobatico con moto, auto e truck del team BIZZARRO (c/o area esibizioni)

DOMENICA 24 GIUGNO

Ore 09:30 Iscrizioni e ingresso auto tuning (c/o area tuning)

Ore 09:45 Gimkana a cura del Gruppo Gimkanistico Ebolitano (c/o area Gimkana)

Ore 10:00 Sfilata auto Ferrari – a cura del club Ferrari

Ore 10:00 Apertura Iscrizioni Drift Experience (c/o stand merchandising)

Ore 10:30 Sfilata AUTO D’EPOCA a cura dell’Associazione ARAMIS (c/o area esibizioni)

Ore 11:00 Sfilata dei Truck per la città di Eboli

Ore 11:30 Prove simulatore Formula Uno (c/o lo stand della concessionaria AESSE SERVICE)

Ore 12.00 Spettacolo acrobatico con moto, auto e truck del team BIZZARRO (c/o area esibizioni)

Ore 13:15 Drift Experience con i piloti Didi Bizzarro e Franco medici (c/o area esibizioni)

Tutti a pranzo c/o l’area food del MT

Ore 14:00 Campionato regionale auto tuning a cura dell’Associazione OVERBASS (c/o area tuning)

Ore 14:00 Esibizioni di Yamaha TMAX a cura del CLUB TMAXFRIENDS (c/o stand Tmaxfriends)

Ore 15:30 Sexy Truck and Car wash (c/o area esibizioni)

Ore 17:00 Prove simulatore Formula Uno (c/o lo stand della concessionaria AESSE SERVICE)

Ore 18:00 “Happy hour tra i motori” con DJ SET c/o l’area bar “I Due Monelli”

Ore 18.30 Spettacolo acrobatico con moto, auto e truck del team BIZZARRO (c/o area esibizioni)

Ore 19:15 Drift Experience con i piloti Didi Bizzarro e Franco medici (c/o area esibizioni)

Ore 19:30 Premiazioni club, ospiti e truck

Ore 20.30 Presentazione staff e taglio della torta

Ore 21:30 Spettacolo di Cabaret – Kermesse MADE IN SUD con Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, Peppe Laurato, Miss Illude (c/o area spettacoli)

Ore 22.30 Spettacolo acrobatico con moto, auto e truck del team BIZZARRO (c/o area esibizioni)

Ore 23.00 3° edizione DEMOLITION DERBY EBOLI (c/o area esibizioni)

Il programma potrà variare secondo esigenze di servizio L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare orari ed eventi