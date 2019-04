Presentata a Pontecagnano la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro.

“La grande sfida della I edizione della “Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro”, che abbiamo accolto con favore e con entusiasmo, ci vede protagonisti, insieme al Centro Studi Super Sud ed al Gruppo Stratego, in un progetto di rivoluzione dei concetti di formazione e di lavoro. Ci faremo promotori di un dialogo operativo fra enti, fondazioni, aziende e giovani, tutti coinvolti in un dicorso di innovazione, ricerca, sperimentazione, contaminazione e relazione. Ringrazio quanti hanno aderito all’iniziativa, offrendo la propria disponibilità a collaborare a questa tre giorni che si pone come luogo fisico e simbolico per creare nuove opportunità per Pontecagnano Faiano e per tutto il Sud”.

Ha esordito così il Sindaco Giuseppe Lanzara alla conferenza stampa di presentazione del grande evento, in programma all’ex Tabacchificio Centola nei giorni 11, 12 e 13 aprile.

Una manifestazione illustrata nel dettaglio da Mariapia Mercurio, presidente del Centro Studi Super Sud, ente promotore dell’iniziativa, e da Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego, a cui è stata affidata invece la sua organizzazione.

Entrambi i relatori hanno posto l’accento sulla qualità degli incontri previsti, ma anche sulla quantità di organismi che vi parteciperanno: solo per citare un numero, saranno ben 130 i partner della I edizione della Borsa del Lavoro e della Formazione.

Di rilievo, oltre ai seminari ed ai convegni, anche la presentazione di due borse di studio del valore di 5 mila euro caduna per laureandi/laureati di età compresa tra i 23 ed i 27 anni.

Occasioni imperdibili, di alto profilo, a cui presenzieranno rappresentanti delle Istituzioni, delle Università e delle Imprese. Fra gli altri, l’Onorevole Piero De Luca, gli Assessori Regionali al Lavoro e alle Risorse Umane Sonia Palmieri e Alla Formazione e alle Pari Opportunità Chiara Marciani, i Professori Adam Arviddson e Alex Giordano dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

programma borsa lavoro e formazione