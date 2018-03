Pontecagnano, Sbloccascuole, interventi ok: edifici più sicuri e funzionali, visita all’Aquilone mercoledì 7.

Edifici più sicuri e funzionali grazie agli interventi eseguiti dall’Amministrazione nell’ambito dell’operazione “Sbloccascuole 2017”.

Domani mattina, alle ore 10.30, il Sindaco Ernesto Sica, l’Assessore ai Lavori pubblici e Manutenzione Mario Vivone e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Rosalba De Vivo, insieme ai tecnici comunali, si recheranno, alle ore 10.30, in visita al plesso dell’Infanzia “Aquilone.it” facente parte dell’Istituto Comprensivo “Amedeo Moscati” guidato dal Dirigente Sergio Di Martino.

Un importante momento di confronto per condividere l’importanza delle attività effettuate nella struttura di via Calabria che hanno riguardato il potenziamento dell’isolamento termico e dell’impermeabilizzazione delle pareti e della copertura, tinteggiatura, rivestimento esterno, sostituzione degli infissi e delle porte della cucina.

Con l’operazione “Sbloccascuole 2017”, infatti, il Comune ha garantito una serie di interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico per un milione di euro liberati dai vincoli di bilancio con gli spazi finanziari assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I lavori hanno interessato anche i plessi Primaria “Corvinia”, Infanzia “Marco Polo” di Picciola e Primaria “G. Rodari” di Casa Parrilli.

Inoltre, sono già stati predisposti, nei prossimi giorni, gli interventi alla Scuola dell’Infanzia “Baroncino”.

“Risultati straordinari – commenta il Primo Cittadino Ernesto Sica – che premiano l’intensa programmazione dell’Amministrazione e i nostri investimenti per l’eccellenza delle scuole di Pontecagnano Faiano e il futuro dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Le visite di domani e dei prossimi giorni testimoniano un rapporto di collaborazione sempre più forte e quotidiano e sono per noi una preziosa occasione di confronto finalizzata a recepire nuove istanze per il miglioramento dei plessi”.