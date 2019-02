Pontecagnano, per San Valentino un baby sitter speciale, il sindaco Lanzara.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara si propone come baby sitter in occasione di San Valentino.

Giovedì 14 febbraio, dalle ore 19.00 alle ore 23.30, presso il Palazzetto dello Sport di S. Antonio il Primo Cittadino di Pontecagnano Faiano, unitamente ad un gruppo di addetti ai lavori fra educatori ed animatori, si prenderà cura dei bimbi delle coppie che intenderanno trascorrere in intimità la serata più romantica dell’anno.

Un’iniziativa che intende promuovere il valore sacro dell’amore, in tutte le sue forme, ed incentivare contestualmente la frequentazione di ristoranti, bar e delle centinaia di attività commerciali presenti sul territorio.

Sull’iniziativa, che ha avuto fin dalle prime ore un notevole riscontro fra cittadini e media di tutta Italia, Giuseppe Lanzara ha chiarito:

“Quando mi sono proposto come Sindaco della Felicità non ho immaginato solo di proporre uno slogan, ma anche e soprattutto di innalzare il livello di benessere dei cittadini, compiendo l’eroico gesto -eroico considerati i tempi- di suscitare emozioni positive, produrre momenti di serenità e sinergia fra persone, organizzazioni ed enti. Se sono qui è anche per diffondere messaggi positivi, che contrastino in maniera decisa e chiara i sentimenti di odio, intolleranza, di discriminazione ed ostilità che purtroppo imperano in questo momento storico. Naturalmente San Valentino è una delle tante occasioni in cui ci è dato di farlo, sostenendo le famiglie con un’azione concreta ma anche promuovendo il lavoro delle eccellenze del territorio, che sapranno senz’altro accogliere gli innamorati con sapienza e professionalità”.