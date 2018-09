Pontecagnano, per FS il passaggio a livello è sicuro.

“L’esercizio ferroviario in corrispondenza del passaggio a livello Km+485 – Comune di Pontecagnano Faiano avviene in sicurezza”.

Sono queste le parole indirizzate, a mezzo lettera, al Sindaco Giuseppe Lanzara ed al Comando di Polizia dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

A seguito dell’incontro avvenuto nella mattinata di ieri negli uffici di Salerno, il Responsabile dell’UTSE, Ing. Fabio Rapuano, ha infatti sottoscritto un documento nel quale ha assicurato il regolare funzionamento del PL.

Il documento è sopraggiunto a Palazzo di Città a seguito dei numerosi solleciti messi a punto dal Primo Cittadino di Pontecagnano Faiano dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini in merito alla mancata chiusura delle sbarre per tempi più lunghi rispetto a quelli previsti.

Così si è espresso il Sindaco Giuseppe Lanzara sull’argomento:

“Come assicurato, abbiamo intrapreso tutte le strade possibili per arrivare ad una soluzione del problema. I dirgenti di Ferrovie dello Stato, che ho inteso incontrare personalmente in più occasioni per sollevare la questione tanto dell’apertura del sottopasso di Via Torino quanto delle anomalie registrate nel funzionamento del passaggio a livello di Via Milano, hanno garantito che non vi è motivo di temere per l’incolumità di chi vi transita. Naturalmente, le dichiarazioni dell’Ingegnere Capuano emergono da una serie di controlli effettuati sul posto da tecnici specializzati, che descrivono la mancata chiusura delle sbarre riscontrata dagli automobilisti e dai pedoni come un fatto episodico, che non ha comunque compromesso la sicurezza delle persone perchè in tali casi eccezionali il sistema prevede un rallentamento del treno e l’accensione del semaforo rosso. Confidiamo nella scrupolosità ed insindacabile competenza di Ferrovie dello Stato, ma anche nella massima collaborazione dei cittadini, che sono certo presteranno la massima attenzione nell’attraversamento dell’area e rispetteranno il codice della strada, che vieta

il passaggio sulle rotaie (art. 147) quando siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa”.