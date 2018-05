Pontecagnano, inagugurazione Piazza Vittoria e parcheggio via Padre Carmelo Gentile giovedì 24.

La riqualificazione di piazza Vittoria e il nuovo parcheggio in via Padre Carmelo Gentile sono realtà.

Si terranno domani, giovedì 24 maggio, le due cerimonie di inaugurazione delle importanti opere realizzate dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Ernesto Sica.

Primo appuntamento in mattinata, alle ore 10, in località Trivio Granata. I lavori hanno riguardato la riqualificazione di piazza Vittoria con la sistemazione di aree verdi, la creazione di una zona adibita a parco giochi e di uno spazio ludico con l’installazione di un gazebo, panche e tavolo in legno e nuovi elementi di arredo urbano.

Già iniziato, inoltre, l’intervento che prevede la copertura del canale consortile su via Irno e la realizzazione di un marciapiede che garantisca maggiori condizioni di sicurezza.

Seconda tappa della giornata a Sant’Antonio. Il Primo Cittadino Ernesto Sica, insieme all’Assessore ai Lavori pubblici Mario Vivone, inaugurerà, alle ore 19.30, il parcheggio pubblico in prossimità dell’ufficio postale di via Padre Gentile, di 1.350,00 metri quadri, per circa 50 posti auto. Sono stati, inoltre, realizzati un nuovo impianto di pubblica illuminazione e una rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Allo stesso tempo, procede l’intervento di riqualificazione della piazza antistante il nuovo complesso parrocchiale mentre sono in programmazione la risistemazione, con pavimentazione in asfalto colorato, della zona per la sosta tra la Villa Comunale e il Palazzetto dello Sport e la creazione di parcheggi e spazi pedonali adiacenti alla chiesa.

“Interventi di straordinaria importanza per la nostra Città – conferma il Sindaco Ernesto Sica – che cambiano il volto del territorio, migliorano la vivibilità dei cittadini, aumentano le condizioni di sicurezza e sostengono le attività commerciali delle zone interessate”.