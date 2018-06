Pontecagnano, il Sindaco uscente Sica presenta il rendiconto di fine mandato e si congeda giovedì 7.

“Grazie Pontecagnano Faiano”. Con questo messaggio il Sindaco Ernesto Sica annuncia la presentazione del rendiconto di fine mandato.

Due gli appuntamenti in programma. Giovedì 7 giugno, alle ore 10.30, a Palazzo di Città conferenza stampa per illustrare obiettivi programmatici e risultati amministrativi.

In serata, alle ore 19.30, grande appuntamento in Piazza Sabbato con l’intervento del Primo Cittadino Ernesto Sica.

L’evento sarà allietato da animazione, intrattenimento e, come omaggio alla Città da parte del Sindaco, dallo show finale dell’artista Biagio Izzo.

“Un momento per stare insieme, condividere i traguardi raggiunti, fare chiarezza, guardare avanti. Un momento per esaltare il senso di appartenenza alla nostra Comunità. Un momento per dire grazie di cuore, grazie Pontecagnano Faiano” dichiara il Primo Cittadino Ernesto Sica.