Pontecagnano celebra San Sebastiano domenica 20.

Anche la città di Pontecagnano Faiano renderà omaggio a San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale.

Domenica 20 gennaio, alle ore 18.30, sarà celebrata in onore del Santo una Messa Solenne presso la Chiesa Maria SS. Immacolata, sita al Corso Umberto I. Ad officiare il rito sarà Don Antonio Pisani.

La funzione religiosa avverrà in ricordo e suffraggio del compianto Archimede Ventre, l’agente in servizio presso il Comando di Pontecagnano Faiano prematuramente scomparso lo scorso dicembre.

Alla fine della Messa si procederà alla presentazione del calendario della Polizia Municipale, alla presenza del Comandante Franco Lancetta, dell’Assessore alla Polizia Municipale Michele Roberto Di Muro e del Sindaco Giuseppe Lanzara.

Una copia dell’almanacco, che contiene una documentazione fotografica delle attività svolte negli ultimi mesi dall’intero Corpo, verrà consegnata alla famiglia Ventre quale simbolo di riconoscenza e gratitudine per l’impegno profuso dal professionista ed amico negli anni della sua permanenza nel Comune picentino.

All’evento prenderanno parte i massimi esponenti delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine a livello locale e provinciale.

L’iniziativa rende onore a quanti, fra gli agenti che prestano servizio in strada come negli uffici, si adoperano ogni giorno, anche in condizioni di pericolo, per assicurare le migliori condizioni in termini di sicurezza, vivibilità e viabilità all’interno del territorio.