Pontecagnano celebra la Festa della Liberazione giovedì 26 in Piazzetta Cav. Gaudino.

Un momento di partecipazione, ricordo e riflessione sulla ricorrenza del 25 aprile, Festa Nazionale della Liberazione.

La cerimonia, che si terrà giovedì 26 aprile, alle ore 10, in Piazzetta “Cav. Domenico Gaudino” a Faiano, è stata organizzata dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Ernesto Sica con la partecipazione degli Istituti Comprensivi cittadini, del Comitato provinciale di Salerno dell’Anpi, dell’Associazione Nazionale Combattenti Guerra di Liberazione di Pontecagnano Faiano, dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci “A. Castelluccio” sezione di Faiano, dell’Associazione Amici del Tricolore.

Ad aprire la manifestazione l’esecuzione dell’Inno d’Italia intonato dagli alunni e la cerimonia dell’alzabandiera.

Seguiranno la deposizione della corona di alloro dinanzi al monumento eretto in onore dei Caduti del Corpo Italiano di Liberazione, della V Armata Americana e della VIII Armata Britannica e gli interventi delle autorità e degli studenti.

“Ancora una volta – afferma il Sindaco Ernesto Sica – ci recheremo in un luogo simbolo di ricordo voluto dall’Amministrazione per onorare degnamente coloro che sono scomparsi in uno scenario di distruzione che ha visto la nostra Provincia, interessata anche dallo sbarco anglo-americano del 1943, teatro di aspri combattimenti durante i quali valorosi giovani persero la vita per la Nostra Patria. È necessario rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre a testimonianza della rinnovata attualità di una riflessione sul senso e sul sentimento d’identità nazionale. Nel ricordare il passato, la storia del nostro Paese, tutti coloro che hanno lottato, i morti, i feriti, i dispersi, civili e militari, possiamo comprendere e far capire alle nuove generazioni il valore dell’unità nazionale, della pace e della solidarietà, nonché l’importante ruolo delle Forze Armate. La memoria dei nostri Caduti ci sia monito per far radicare e crescere la democrazia nella pace e nella giustizia, in Italia e nel Mondo”.