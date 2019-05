Plauso del Comune di Mercato San Severino alle ragazze della pallavolo del Virgilio.

Dopo il prestigioso titolo di campione regionale, la squadra di pallavolo femminile dell’Istituto di istruzione Superiore “Virgilio” di Mercato San Severino consegue il sesto posto ai campionati nazionali studenteschi, disputati nei giorni scorsi a Bari.

Le dodici atlete hanno confermato il proprio valore nella fase finale del torneo, che ha visto la presenza di 560 atleti in rappresentanza delle venti regioni.

“ Ancora un risultato di rilievo per le giovani atlete rappresentanti dell’istituto di Mercato San Severino, ” – dice il sindaco Antonio Somma – “che segna un cammino davvero prodigioso del team del ‘Virgilio’. Una soddisfazione per la Città e la Comunità. Un traguardo che fa seguito al titolo dei campione regionale ai giochi studenteschi di pallavolo femminile e, prima ancora, alla vittoria del torneo provinciale, nella finale di Montecorvino Rovella. A seguire ed allenare le allieve i docenti di scienze motorie Antonio Sessa e Lucio Marino, sostenuti dalla determinazione e dalla convinzione della Dirigente Scolastica, Luigia Trivisone: a loro il nostro plauso. Ed alle ragazze del volley del ‘Virgilio’ rivolgo, per la seconda volta in poco tempo, con orgoglio, le felicitazioni mie personali e dell’Amministrazione Comunale, che ho l’onore di rappresentare, oltre che del Consiglio Comunale e della Comunità di Mercato San Severino, fiera delle sue ragazze. Felicitazioni agli insegnanti che hanno seguito la compagine e complimenti al corpo docente, che continua a confermare l’istituto quale eccellenza del territorio, non solo sul piano della didattica tout-court ma anche nelle ulteriori rappresentazioni della vita dell’istituzione scolastica. E, per concludere, due volte grazie al sodalizio sportivo che, collaborando con passione e responsabilità, ha messo a disposizione le strutture per gli allenamenti, ossia il Centro sportivo San Lorenzo di Piazza del Galdo, che vanta lusinghieri risultati proprio nel settore del volley femminile”.