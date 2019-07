Piano traffico Costiera Amalfitana, presentazione venerdì 19 al Comune di Amalfi.

In seguito alla definizione delle misure anti caos che compongono il nuovo piano traffico previsto per la Costiera Amalfitana e formalizzato nei giorni scorsi attraverso un accordo siglato in Prefettura a Salerno, è stata convocata per venerdì 19 luglio 2019 (ore 11.30) una conferenza stampa presso il Salone Morelli del Comune di Amalfi.

Saranno presenti i primi cittadini appartenenti alla Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana, che negli ultimi mesi hanno lavorato di comune accordo per raggiungere l’intesa comprensoriale, e il Prefetto di Salerno Francesco Russo, che nel raggiungimento dell’accordo sul piano traffico ha avuto l’importante ruolo di raccordo oltre che di sintesi.