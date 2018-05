Peppe Barra in concerto a Corleto Monforte lunedì 21.

É tutto pronto a Corleto Monforte per l’evento del prossimo 21 maggio, che concentrerà in un’unica serata le peculiarità di un luogo pieno di fascino, la genuinità dei prodotti dal gusto unico e inimitabile e l’arte di un grande della musica napoletana.

A regalare ai presenti una serata da ricordare sarà il noto cantautore e attore teatrale napoletano Peppe Barra, che si esibirà in piazza dalle 22 proponendo il suo vasto repertorio, per il gran finale della dodicesima edizione di “Botteghe d’autore”.

Un’opportunità di promozione del territorio che l’amministrazione comunale retta da Antonio Sicilia intende cogliere, per far conoscere il meglio di Corleto Monforte ai tanti appassionati di musica e ai tanti amanti della buona gastronomia che arriveranno nel paese degli Alburni al seguito dell’attore de “La cantata dei pastori”, autore della straordinaria “Gatta Cenerentola”.

Pertanto per tutta la giornata l’amministrazione, il con la collaborazione dell’associazione Dynamicor, ha organizzato un ricco programma in grado di intrattenere e affascinare i visitatori. Alle 16 è in programma una visita guidata gratuita al Museo Naturalistico degli Alburni, alle 17 si terrà la visita al centro storico e alle chiese, alle 20 si terrà una degustazione di prodotti tipici locali. Gran finale alle 22 con il concerto gratuito di Peppe Barra.

Un programma ricco, studiato nei dettagli, in grado di offrire il meglio di Corleto Monforte, e di rendere indimenticabile la permanenza degli ospiti nel paese all’ombra degli Alburni.