Parte venerdì 29 il cartellone di eventi estivi per bambini e ragazzi ad Amalfi.

Parte domani il programma di eventi estivi che il Comune di Amalfi ha realizzato appositamente per bambini e ragazzi. Come da consuetudine dell’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano, è stato preparato un calendario di appuntamenti gratuiti a misura della fascia verde della popolazione. Come sottolinea la consigliera delegata alle politiche dell’infanzia Francesca Gargano: “ Abbiamo preparato un programma che attraversa tutta l’estate garantendo a bambini e ragazzi momenti di divertimento e di aggregazione, giochi, teatro, laboratori artistici e formativi, affiancando così al cartellone “senior” già varato un vero e proprio cartellone di eventi “junior”. In questo modo offriamo ai più giovani ed alle famiglie un modo sano e costruttivo di impegnare il tanto tempo libero che si trovano con la chiusura delle scuole”.

L’apertura del cartellone per i più piccoli messo a punto dalla consigliera Gargano e dall’assessore agli eventi Enza Cobalto è per venerdì 29 giugno alle 18.00 presso la spiaggia libera con l’Hawaiian Summer Party. Martedì 3 luglio alle 18.00 si prosegue col Pizza Party alla pizzeria Donna Stella, con bambini e ragazzi che impareranno a far da sé la propria pizza favorita. Giovedì 12 luglio alle 18 si torna alla spiaggia libera per lo Schiuma Party. Il 19 luglio, sempre alle 18.00, l’Arsenale della Repubblica diventa teatro di uno dei grandi classici dell’estate dei ragazzi: la caccia al tesoro. Il 26 luglio alle ore 18.00 è in programma alla spiaggia libera il Color Party, festa di musica e colori in stile holi.

Venerdì 27 luglio a Vettica, a partire dalle 18.00, c’è il Children Party, appuntamento con musica e giochi a cura di Alcastar Animation. L’evento si replica sabato 18 agosto alle 19.30 a Tovere.

Sabato 28 luglio i bambini e ragazzi di Amalfi, di età compresa tra i 6 ed i 13 anni, andranno al Giffoni Film Festival. Appuntamento alle 15.00, per partecipare alle attività del festival internazionale di cinema per ragazzi.

Martedì 31 luglio la spiaggia libera si anima con le sfide sportive e i giochi di abilità fisica delle Mini Olimpiadi. L’inizio delle competizioni è per le 18.00.

Giovedì 2 agosto c’è il primo dei laboratori creativi, appuntamenti ludici dal valore formativo, che ad Amalfi sono sempre cifra distintiva dei programmi per i bambini, che li apprezzano particolarmente. Nella formula voluta ad Amalfi, al laboratorio si abbina anche uno spettacolo di teatro per ragazzi. Alle 19.00, in piazza Municipio, c’è il Laboratorio di Arte Creativa per Ragazzi, che impareranno a dare forma artistica alla loro immaginazione. Alle 21.00 il cartellone junior prosegue con lo spettacolo di attori e pupazzi: “ Il segreto del bosco” a cura della Compagnia TIEFFEU di Perugia.

Martedì 7 agosto tornano ad Amalfi gli animatori artistici di Il Mondo di Naty con l’Art Children Party. Dalle 18.00 piazza Municipio diventa un atelier di pittura a cielo aperto, con i bambini chiamati a realizzare la propria opera su tela, utilizzando cavalletti e pennelli e tutti gli strumenti dell’arte pittorica. Il giorno successivo (8 agosto) alle 19.00 il Laboratorio di Arte Creativa per Ragazzi viene replicato a Pogerola dove alle 21.00 si proseguirà con lo spettacolo di teatro per bambini e ragazzi “Hansel e Gretel” a cura della Compagnia Bertold Brecht.

L’abbinamento laboratorio artistico – spettacolo teatrale rivive in piazza Municipio in altre due giornate: giovedì 16 agosto e venerdì 24 agosto. Per il primo dei due appuntamenti, alle 19.00 ragazzi e bambini saranno alle prese con l’arte creativa e alle 21.00 potranno assistere allo spettacolo teatrale “ Il folletto dei sogni” a cura della Compagnia Fratelli di Taglia di Rimini. Il 24 agosto c’è alle 19.00 il Laboratorio di Arte Creativa per Ragazzi e alle 21.00 la Compagnia Lagru in “Storie nell’Armadio”.

Il 28 agosto alle 19.00 in piazza Municipio c’è un appuntamento col quale bambini e genitori condivideranno il divertimento: il Family Show a cura di #Costieracreativa.

La chiusura del cartellone estivo per bambini e ragazzi è prevista per giovedì 30 agosto in piazza Municipio con un doppio appuntamento artistico. Alle 19.00 c’è il Laboratorio di Arte Creativa per Ragazzi, e alle 21.00 lo spettacolo “Jack e il fagiolo magico” della Compagnia degli Sbuffi di Castellammare di Stabia.